Суд у Москві зменшив на 3 місяці тюремні терміни фігурантам справи «Хізб ут-Тахрір»

Верховний суд Росії в четвер ухвалив рішення за апеляційною скаргою на вирок Північно-Кавказького військового окружного суду щодо чотирьох кримських татар з Бахчисараю за звинуваченням в участі у організації «Хізб ут-Тахрір», що визнана терористичною в Росії та на території анексованого нею Криму.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, Енверу Мамутову, якого обвинувачували в організації осередку «Хізб ут-Тахрір» в Бахчисараї, суд змінив термін ув’язнення з 17 років до 16 років і 9 місяців, іншим підсудним – Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову і Ремзі Меметову термін ув’язнення також був зменшений з 9 років до 8 років і 9 місяців кожному.

У будівлі Верховного суду після акції на підтримку підсудних затримали кілька десятків кримських татар, які приїхали в Москву підтримати співвітчизників. Їх відвезли до двох відділків поліції російської столиці.

«Вирок змінено в бік пом’якшення, хоча пом’якшенням це назвати складно. Енверу Мамутову термін знижений на три місяці, іншим підзахисним Ремзі Меметову, Рустему Абільтарову і Зеврі Абсеітову – аналогічно. Це є знущанням або навіть плювком. Сьогодні російське правосуддя показало, що про жодну правову державу в Росії годі й говорити. Доводи захисту жодним чином не були враховані, їм не надали належного значення», – повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ліля Гемеджи.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», що визнана в Росії і на території анексованого нею Криму терористичною.

У грудні 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд присудив Енверу Мамутову 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслану Абільтарову, Ремзі Меметову і Зеврі Абсеітову – 9 років. Жоден з фігурантів справи своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично мотивований характер» кримінальної справи.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».