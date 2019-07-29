Постпред Зеленського в АРК вважає «недоречним» відновлення поставок води і електроенергії в Крим

Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич вважає недоречним відновлення поставок прісної води і електроенергії з материкової частини України в анексований Крим. Таку думку він висловив в інтерв’ю українському виданню «Сегодня».

«Мені здається, що це недоречно. Позиція щодо непостачання води Північно-Кримським каналом до Криму є правильною і вірною. Україна повинна застосовувати механізми, які має, для тиску на державу-окупанта. Для держави-окупанта це питання, безумовно, є важливим, тому що це, власне кажучи, господарська діяльність на території Криму. Але я не думаю, що найближчим часом ми отримаємо якісь зміни в цьому підході. Ми не можемо говорити про подачу води», – сказав Кориневич.

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13 червня колишній народний депутат України від «Партії регіонів» Олексій Журавко заявив, що відмова від водопостачання до анексованого Росією Криму нібито загрожує самій материковій Україні. У Міністерстві закордонних справ Росії також заявили, що Херсонській області загрожують епідемії та екологічна катастрофа внаслідок припинення постачання Україною дніпровської води до кримського півострова.

Експредставник президента України в Автономній республіці Крим Борис Бабін розповідав, що фактична російська влада Криму намагалася лобіювати поновлення водопостачання до анексованого Криму з материкової України після екологічного лиха в Армянську восени минулого року.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів з материкової частини країни припинили.