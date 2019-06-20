Представники Росії пропонували хабарі за поновлення водопостачання до Криму – Бабін

Фактична російська влада Криму намагалася лобіювати поновлення водопостачання до анексованого Криму з материкової України після екологічного лиха в Армянську восени минулого року, заявив у студії Радіо Свобода експредставник президента України в Автономній республіці Крим Борис Бабін. Зокрема, за його словами, мали місце спроби підкупу.

Як пояснює Бабін, водопостачання з материка є критично важливим для розвитку сільського господарства та низки інших галузей на півострові.

Це особливо відчутно у посушливі роки – такими, за прогнозом чиновника, будуть приблизно наступні сім років.

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«Русло Північно-Кримського каналу сьогодні використовують на реверс. Вони накопичують воду в гірських водосховищах, скидають її в канал, а потім реверсом хочуть качати на Північний Крим. Здається, все дуже добре, але є маленьке але: в Криму цих джерел водопостачання не так багато. І просто п'ять років окупації були більш-менш водними. А тепер природно настає сухий цикл», – каже Бабін.

Викачування артезіанської води, продовжує він, спричиняє зниження рівня ґрунтових вод, відтак – загрожує деревам і посадкам. Крім того, відбувається засолення ґрунтів.

«Їм потрібна вода каналу, щоб прокачувати, проганяти її і заганяти насамперед у ґрунт, навіть не стільки на поля, скільки щоб повернути ці підземні води. Тому для них це принципове питання. Можна вже казати вголос, у 2018 році вони вже проводили таку гібридну кампанію після подій в Армянську – знаєте, велике лобі, російські емісари розгойдували херсонські села, проводили там всілякі зібрання, хотіли підписати петиції, щоб воду дали. Це вже ми проходили, як і корупційні спроби пропонувати суми – дуже великі суми – і українській владі, і посередникам за те, щоб канал відкрили», – розповів колишній представник президента в Криму.

13 червня колишній народний депутат України від «Партії регіонів» Олексій Журавко заявив, що відмова від водопостачання до анексованого Росією Криму нібито загрожує самій материковій Україні. У Міністерстві закордонних справ Росії також заявили, що Херсонській області загрожують епідемії та екологічна катастрофа внаслідок припинення постачання Україною дніпровської води до кримського півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів з материкової частини країни припинили.