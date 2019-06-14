Лист Зеленському: експрезидент Криму просить повернути українську воду і потяги на півострів

Колишній президент Криму Юрій Мєшков звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням відновити подачу води на півострів, а також відновити залізничне сполучення. Про це йдеться в листі, який кримський політик опублікував у соцмережах.

Юрій Мєшков заявляє, що припинення постачання води через Північно-Кримський канал спричинило погіршення якості життя людей і викиди хімічних речовин на заводі «Кримський титан» в Армянську. До того ж, через зупинку залізничного сполучення «сьогодні залишаються розділеними багато кримських сімей, які мають родичів в Україні», додав Мєшков.

Експрезидент Криму пропонує провести міждержавні переговори між Росією й Україною в новому форматі.

«Із моєї точки зору, назріла ситуація, коли стають потрібні суспільно-політичні, державні діячі, які живуть проблемами народу, знають про них і в змозі запропонувати рішення. Але я не настільки наївний, щоб очікувати, що Володимир Зеленський прочитає лист і відразу накаже воду і потяги пустити. Це не стільки прохання, скільки звернення. Які дії можуть бути? Скажімо, я відчуваю глибоку повагу до Леоніда Кравчука. Чому б його не запросити для обговорення загальних проблем? Із боку Росії Микола Платошкін (російський дипломат, політолог та історик ‒ ред.) теж більш ніж авторитетна людина. Вони не пов’язані зобов’язаннями з офіційною владою й нічого нікому не винні. Звернутися до Олександра Лукашенка, щоб він надав нам можливість поспілкуватися. Я думаю, усі відгукнуться і розпочнуть обговорення», – заявив він.

На думку Юрія Мєшкова, Крим, який він готовий представляти, має бути третім суб’єктом таких переговорів.

«Це буде якщо не Мінський формат, то в будь-якому разі публічне обговорення між не пов’язаними із владою людьми. Скільки можна воювати, нагнітати ситуацію, коли озброєні люди диктують свою волю й захищають інтереси олігархів? А Зеленському я пропоную по-іншому, нормально, з точки зору інтелекту поглянути на ситуацію й дати можливість названим вище людям разом запропонувати щось прийнятне і для України, і для Росії, і для Криму», – вважає Мєшков.

На запит Радіо Крим.Реалії в адміністрації президента України відповіли, що поки не отримували звернення Юрія Мєшкова і не можуть прокоментувати його пропозиції.

Депутат підконтрольної Росії Сімферопольської міськради Степан Кіскін вважає, що материкова частина України тільки програла від того, що припинила постачання Криму.

«Ось вони нам обрізали воду, обрізали світло, зв’язок і залізничні колії ‒ і хто від цього виграв? Україна втратила на грошах. У Херсонській області, в Запорізькій, де люди вирощували сільгосппродукцію і продавали в Крим, зараз цим не займаються, бідують. І потім, екологія України страждає від цього, засолення ґрунтів відбувається й таке інше. Свої політичні погляди потрібно затискати й думати в першу чергу про людей, про країну. Я думаю, що і попереднє, і сьогоднішнє керівництво України не здатне вирішувати економічні питання не тільки з Росією, але й всередині країни. Звісно, страждає і кримська, російська сторона. Але ми люди стійкі, ми й це вистоїмо. Не було світла ‒ зробили енергоміст. Підуть потяги до кінця року через [Керченський] міст. Поставлять опріснювальні станції ‒ і буде у нас вода», – вважає представник російської влади в Севастополі.

Степан Кіскін вважає, що влада України не погодиться відновити водопостачання півострова.

«Не піде українське керівництво ні на що. Вони там вал насипали, щоб вода не йшла до Криму ‒ і тут вони підуть у зворотному напрямку? Та не дасть Зеленському стара влада нічого вирішити. Вони й зараз йому заважають. Він зв'язаний по руках і ногах. Поки вибори не відбудуться, ніякого толку не буде, розмови про це вести марно», – заявляє він.

Іще восени 2018 року підконтрольний Кремлю керівник Криму Сергій Аксьонов сказав, що ситуація з «водною блокадою» півострова може змінитися тільки після виборів в Україні.

«За нинішньої української влади це неможливо. Ніякого компромісу з ними не буде. Вони про свій народ не думають і, відповідно, ні про кримчан, ні про дружбу з Росією. Я думаю, ця безперспективна ситуація триватиме доти, поки їх не переоберуть», – заявляв він.

Український політолог Олександр Палій переконаний, що керівництву України не варто розглядати можливість відновлення подачі води в анексований Крим.

Чи варто Україні рятувати тут Росію? Я вважаю, що не варто

«Я нагадую, що канал (Північно-Кримський канал ‒ ред.) перекрили з вини російської сторони, тобто некомпетентність російського управління в Криму привела до фактичної зупинки каналу, а вже потім вона була підтримана українською стороною. Все це привело до катастрофічних результатів діяльності окупаційного уряду Криму, і ми бачимо, що північна частина півострова поступово перетворюється в напівпустелю. Чи варто Україні рятувати тут Росію? Я вважаю, що не варто. Звісно, теоретично можна було б запропонувати обмінювати воду на нафту в пропорції 1 до 1, але ми розуміємо, що Росія не піде на такі серйозні поступки. Думаю, продавати цю воду за ціною води сенсу немає, оскільки це означає допомагати окупантові», – наголошує політолог.

Водопостачання Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Залізничне сполучення з Кримом

У березні 2014 року Кримську дирекцію «Придніпровської залізниці» силою захопила «самооборона Криму», відразу після цього в сімферопольському відділенні змінили керівництво. Було створене підприємство «Кримські залізниці». Через анексію Криму Росією з 27 грудня 2014 року «Укрзалізниця» з міркувань безпеки припинила залізничне сполучення з Кримом, а також скасувала міжнародні потяги, що ходили на півострів. Потяги кримського напрямку доїжджають до Новоолексіївки і Херсона.