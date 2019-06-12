Загострення ситуації в Криму неминуче ‒ Тарас Березовець

Президент Росії Володимир Путін домагатиметься контролю над Північно-Кримським каналом, вважає український журналіст і політолог Тарас Березовець. За його словами, заради цього Путін наважиться на ескалацію ситуації в Криму або нове військове загострення на Донбасі.

Путін настільки багато вкладає в Крим і в ідеологічному, і у військовому сенсі, що, найімовірніше, повернення півострова не відбудеться навіть після його відходу від влади

«Путін настільки багато вкладає в Крим і в ідеологічному, і у військовому сенсі, що, найімовірніше, повернення півострова не відбудеться навіть після його відходу від влади ‒ якими б причинами цей відхід не був викликаний. Радше, тут можна провести паралелі з досвідом держав, які отримали незалежність тільки після розпаду Радянського Союзу, через 50 років після початку їхньої окупації. Схоже, що така ж доля чекає і на Крим, з тією різницею, що на території, наприклад, держав Балтії ніколи не розміщувалася ядерна зброя, а тому вихід радянських військ із цих країн відбувся за найменш кривавим сценарієм. Що ж стосується Криму, я переконаний, що ядерна зброя вже перебуває там. Зокрема, на півострові розміщені «іскандери», які здатні вразити всі держави НАТО в акваторії Чорного моря», ‒ розповів Тарас Березовець в інтерв’ю проектові Крим.Реалії.

При цьому, на думку політолога, Росія не готова застосовувати ядерну зброю на практиці. Тарас Березовець звертає увагу й на розміщення в Криму російських збройних формувань, які, за словами військових аналітиків, мають не оборонний, а наступальний характер.​

Це суто наступальне угруповання, яке, очевидно, чекає свого часу

«Всі частини, включаючи підрозділи ПДВ, розташовані в Джанкої, спрямовані чітко на північ. Ці угруповання військ не пропорційні й не відповідають цілям захисту Кримського півострова від будь-якого гіпотетичного вторгнення з суто наступальне угруповання, яке, очевидно, чекає свого часу ‒ наприклад, настання хаосу в Україні, коли російська армія може отримати можливість для вторгнення в Херсонську область. На мою думку, першою метою такого наступу може бути отримання доступу до Північно-Кримського каналу, це Росія спробує пояснити суто гуманітарними міркуваннями. Найсумніше, що наші західні союзники можуть прийняти таке пояснення. Можливо, Путін не поспішає розвивати альтернативні джерела постачання питної води саме тому, що йому потрібний привід для майбутнього вторгнення. При цьому Україна не має достатньої кількості військ на південному кордоні, бо основні наші військові формування зосереджені на Донбасі», ‒ зазначив Тарас Березовець.

Іншим сценарієм політолог називає можливе загострення ситуації на Донбасі, в обмін на відхід із якого Кремль може вимагати доступу до Північно-Кримського каналу, не вдаючись до необхідності військового вторгнення з півдня.

«При цьому, якщо навіть Росія формально поступиться Донбасом, не варто забувати, що тепер там житиме досить багато власників російських паспортів. Це означає, що, відповідно до південноосетинського сценарію, у разі будь-якого обстрілу, навіть спровокованого російською армією, Путін зможе оголосити, що Київ має заплатити за загибель російських громадян. На цій підставі він може погрожувати повномасштабним вторгненням, вимагаючи в обмін відновлення постачання прісної води до Криму. До слова, перший і єдиний президент Криму Юрій Мєшков нещодавно написав листа президентові Володимиру Зеленському, в якому він просить негайно відновити постачання води до Криму і залізничне сполучення з півостровом. Найімовірніше, це вкидання перших «пробних каменів» на цю тему з боку Кремля», ‒ припускає експерт.

Політолог розмірковує, якими можуть бути подальші дії російської армії щодо анексованого Криму і материкової України.

«Наприклад, він (Володимир Путін ‒ ред.) може організувати який-небудь вибух в Армянську або в Джанкої, звинуватити в цьому чергових «українських диверсантів» і потім оголосити, що, переслідуючи «терористів», російська влада вийшла за межі Криму. До слова, в момент анексії Криму російський спецназ ГРУ вже перебував на території Херсонської області, але потім, не отримавши команди про подальший наступ, повернувся на територію Росії», ‒ нагадав Березовець.

При цьому експерт додав, що в разі реалізації будь-якого з цих сценаріїв Україні не варто очікувати серйозної підтримки з боку Заходу.

Такий же прогноз дає американський політтехнолог і політичний експерт Джейсон Смарт.

Трампу важливо досягти угоди з Москвою з питання Ірану. Можливо, в обмін на таку угоду Трамп запропонує Москві якийсь «мирний план» щодо України

«Україна не входить до числа пріоритетів для Сполучених Штатів, і президентові Дональду Трампу набагато важливіше вибудувати відносини з Росією. Зараз, коли розслідування Роберта Мюллера завершене, Трамп уже не так боїться починати якісь переговори з Путіним. Зокрема, зараз йому важливо досягти угоди з Москвою щодо Ірану. Можливо, що в обмін на таку угоду Трамп запропонує Москві якийсь «мирний план» відносно України, який передбачатиме певні поступки з боку Києва, можливо, в частині Криму», ‒ припустив він.

Наразі Джейсон Смарт не береться припускати, про які саме поступки може йтися.

«Політика Трампа досить непередбачувана. До того ж схоже, що зараз він сподівається вибудувати добрі стосунки з президентом Зеленським, і багато що залежатиме від того, чи виправдаються його надії», ‒ сказав він Крим.Реалії.