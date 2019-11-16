Президент США Дональд Трамп не є проросійським політиком. Уникнення критики Москви та відсутність засудження дій Путіна, «не означає, що Трамп любить Росію». Це стверджував в інтерв’ю Радіо Свобода американський політолог, політтехнолог Джейсон Смарт. (На виборах 2008 року він працював у штабі кандидата у президенти США Джона Маккейна, а 2016-го вів кампанію учасника республіканських праймериз, сенатора Теда Круза). А ставлення Трампа до України Смарт оцінив таким чином: зараз американська допомога є більшою, ніж за Барака Обами. Але Україна не хоче боротися з корупцією, констатує Смарт. І якщо президент Зеленський не зламає цю тенденцію, якщо олігархи, той же Коломойський, як і раніше наживатимуться на Україні, то терпець США може урватися, попереджає Джейсон Смарт. Зеленський має обрати – або Коломойський, або підтримка США, вважає політолог.