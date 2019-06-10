Життя у черзі. В погоні за російським паспортом на Донбасі

Вже більше ніж місяць на окупованій частині Донбасу діє спрощена схема видачі російських паспортів. Перші в списку на отримання – так звані «держслужбовці» угруповань «ЛНР» і «ДНР» і бойовики. Але черги із сотень осіб є вже зараз. Про що там говорять, навіщо людям російські документи і скільки українських паспортів видали на непідконтрольній частині Донбасу з початку війни – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Київський район Донецька. Відділення так званої «міграційної служби». Чотири дні на тиждень тут жваво – охочих отримати російські паспорти за спрощеною схемою вистачає. Люди довго стоять у чергах, мінімум декілька днів, дехто розуміє – справа може затягнутися надовго. Жаліються на погану організацію.

– Йди до одного кабінету, постій, йди до іншого, повернися до третього… А якось організувати це не можна?

– Організації взагалі ніякої, взагалі.

Біля входу людей небагато, та у списках лік йде на сотні. І кількість охочих постійно зростає. Хоча черга саме тут, із незрозумілих причин, майже не пересувається. Кореспонденти поспілкувалися з охочими отримати російський паспорт. «Донбас.Реалії» наводить короткі перекази розмов із людьми у черзі так званій «міграційній службі» в Донецьку.

​– Чи давно стоїте в черзі?

– Ні, я тільки вчора.

– Яка ви у списку?

– 302.

– Як ви думаєте, скільки будете стояти?

– Ну ось вирішила порядок навести. Ну може тижнів за 2, за 3...

– А скільки на день приймають людей?

– Ну вчора говорили, що всього 3 людини по черзі пройшло...

Спецкор російського видання «Новая газета» Ірина Тумакова їздила в Донецьк і Луганськ, аби написати репортаж про те, як видають ці паспорти. Цивілізованим цей процес вона назвати не змогла.

«Коли люди о 5-й ранку виходять, порушуючи «комендантську годину», ризикуючи загриміти, як вони кажуть, «на підвал»... Коли вони стоять з номерками, на руках, не на руках, але з номерками. Коли вони після роботи біжать відмітитися, це стає частиною їхнього життя, впродовж якоїсь кількості тижнів їм це потрібно робити», – розповідає спеціальний кореспондент видання «Новая газета» Ірина Тумакова.

«​Ну хочеться мені бути росіянкою»​

Водночас черг існує кілька. В одній подають документи на російський паспорт. Втім, обов'язкова вимога його отримання – так званий «паспорт» бойовиків. «Донбас.Реалії» поспілкувалися з людьми, які займали черги у різний час на різні типи паспортів.

– Я зайняла чергу на оформлення «паспорта» «ДНР».

– На коли?

– Ой, аж на 7 серпня. Довго.

– Багато людей?

– Дуже багато. Це тільки (на «паспорт» – ред.) «ДНР».

– Ви давно вже подали?

– Десь у травні, на початку.

– На початку травня і сьогодні прийшли?

– Ну так. А коли отримувати не знаю.

Чомусь за ці 5 років не прагнули отримувати «паспорти» «ДНР» і «ЛНР»

Журналістка «Нової газети» газети зауважує: черги за «паспортами» незаконних «республік» більші.

«Чомусь всі ці 5 років вони якось свою «республіку», звичайно, сильно люблять, за неї голосували, але, чомусь не прагнули отримувати ці свої «паспорти». Черги за «паспортами» «ДНР» і «ЛНР» більші. Вони рухаються повільніше, ніж за російськими. Крім цього, як мені сказали, «паспорт» «ДНР» довго друкується. Друкують його 2-3 місяці. Ці нещасні люди зараз зайняли чергу за двома паспортами. Поки будуть отримувати «ДНРіські», «ЛНРівські» – пройде черга на російські, і вони її будуть займати вдруге», – розповідає журналістка «Нової газети» Ірина Тумакова.

Більшість не приховують, що «документ» від бойовиків – це, перш за все, крок до російського паспорта.

– Як навіщо...? Я хочу мати права. Побільше прав, припустимо.

– Це мрія моя була. Тепер я можу його оформити, нарешті, трохи швидше.

– Сподіваюся на те, що стану справжнім громадянином Росії.

– Не знаю, ну хочеться мені бути росіянкою. Взагалі я – і так росіянка, у мене батьки з Росії.

Позбуватися українського паспорта жоден опитаний «Донбас.Реалії» не збирається.

– Та лежить просто на поличці і все. «В Україну» не їздимо.

– Покладу, нехай лежить.

– Я вважаю, що я – все ж таки повноправний громадянин України. Хотілося б, щоб ми співпрацювали.

Українські паспорти для Донбасу

Попри війну, жителі непідконтрольної Україні частини Донбасу досі отримують українські паспорти. Як внутрішні, так і закордонні. У відповідь на інформаційні запити «Донбас.Реалії» у міграційній службі повідомили, що в Донецькій і Луганській областях внутрішні паспорти – і книжечки, і ID-карти – видали більш ніж ста тисячам жителів регіону. Закордонні паспорти популярніші. Їх оформили 150 тисяч українців, зареєстрованих в ОРДЛО. І з кожним роком ця цифра зростає.

​«Ті регіони документуються значно меншими темпами, ніж інші регіони України. Це достатньо природній процес. Людині, щоб отримати таку послугу, отримати паспорт, треба щонайменше поїхати до іншого населеного пункту, тобто виїхати з тієї території на територію, контрольовану українською владою», – зауважує екс-спікер Державної міграційної служби України Сергій Гунько.

Та в Донецьку у черзі за російським паспортом про український не згадують. Більшість опитаних «Донбас.Реалії» зауважують, що готові до останнього чекати на документ іншої країни, навіть якщо черга на якийсь час стане частиною щоденних справ.

Незважаючи на черги, поки ніде не прозвучала інформація – скільки ж усього жителів окупованої частини Донбасу хочуть отримати російський паспорт.

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