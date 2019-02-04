«З’єднати» Придністров’я і Крим – чи ризикне Росія наступати?

Росія спробує пробити «сухопутний коридор» до Криму – про плани Росії з’єднати окуповану частину Донбасу з окупованим Кримом українське військове командування заявляє не перший рік. Навіщо Кремлю проводити подібну операцію? Які сценарії можливої атаки? Скільки військових знадобиться Росії і до чого готується українська армія? «Донбас.Реалії» побували на передових позиціях Збройних сил України в районі Маріуполя і на адміністративному кордоні з Кримом й дізналися, як там сприймають розмови про повномасштабне вторгнення.

Приазовський степ переритий окопами в людський зріст і всіяний тисячами снарядів.

«Я бачу приблизно нульову позицію їхню, ну от буквально я її бачу, от зараз навіть – без труби розвідника, без бінокля», – розповідає військовослужбовець ЗСУ з позивним «Чечен».

Колись дачне селище Водяне – тепер на першій лінії оборони ЗСУ поблизу Маріуполя. За словами українських військових, стріляють бойовики щодня.

«Де слабкіші місця, де можна пройти, ось так і перевіряється – простріли, постріли, прокиди, – чи є відповіді», – каже військовослужбовець з позивним «Вікінг».

«Ми можемо припускати, що може бути щось, але як би досить сил і засобів, щоб зупинити ці початкові якісь позиви там до прориву або якогось наступу», – додає військовослужбовець ЗСУ з позивним «51-й».

Противник прориває оборону і йде вглиб української території – такий сценарій вже зараз відпрацьовують ЗСУ під час навчань на Приазов’ї.

Командувач Операції об’єднаних сил та інші представники українського командування раз-у-раз заявляють: Росія може спробувати пробити «сухопутний коридор» до Криму.​

​Stratfor: варіанти російського вторгнення

Ще чотири роки тому американська розвідувально-аналітична компанія Stratfor озвучила декілька варіантів російського вторгнення. Про це «Донбас.Реалії» розповів аналітик розвідувально-аналітичної компанії Юджин Чаусовський. Одним з можливих тоді сценаріїв був сухопутний коридор від окупованої частини Донбасу через Маріуполь і Бердянськ до окупованого Криму. За підрахунками Stratfor, для успішного виконання цієї операції Росії потрібні були від 24 до 36 тисяч військовослужбовців і від 6 до 14 днів.

​«Думаю, ці цифри досі актуальні. Але все дуже залежить від того, які саме дії зробить Росія. А ще – наскільки США і країни НАТО підтримають Україну у військовому плані. Від 20 до 30 тисяч осіб для створення «коридору в Крим» – це необхідно тільки для початкової військової операції. А далі знадобляться ще десятки тисяч військовослужбовців, щоб утримати цю територію, обороняти її. І це була б виснажлива позиційна війна», – зауважує аналітик розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський.

Роки, коли збройна агресія Росії в Україні тільки розгорталась, відрізняються від сьогодення, каже військовий експерт Михайло Самусь.

«Тоді дійсно існували фактори дестабілізації, і на це дуже сподівалось російське керівництво. Зараз Збройні сили України є професійними Збройними силами, є багато проблем, але система працює», – зазначає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь.

Ціль – Північно-Кримський канал?

Одна з потенційних цілей Росії перебуває в районі Каховського водосховища – в місті Таврійську, припускають американські і українські експерти. Саме тут, в Херсонській області, починається Північно-Кримський канал. Керівництво каналу запевнило, що захист об’єкту забезпечений з усіх боків.

«Охорона – периметр огороджений, з того боку колючим дротом обтягнутий по всій території, пропуск режимний, тільки за перепустками. На самій споруді встановлена тривожна кнопка», – начальник управління Північно-кримського каналу Сергій Шевченко.

Ось уже п’ятий рік з чотирьохсот п’яти кілометрів штучного каналу в сезон наповнюють трохи більше від ста – до Криму дніпровська вода не надходить.

«У разі виникнення якоїсь позаштатної ситуації, аварійної або можливості проведення якихось диверсійних там заходів, розписані порядок взаємодії з прикордонниками, службою СБУ, МНСниками, Національною поліцією», – пояснює Сергій Шевченко.

До адмінкордону з Кримом від Таврійська не більше ніж 80 кілометрів. Але потенційна загроза з боку Росії жителів провінційного містечка не лякає.

– Росія не буде наступати, їй нічого цього не треба.

– Якби вона хотіла, вона б уже давно нас підібрала.

– «Мені дивно, чому воду не пускають – там же наші родичі живуть, і вони відгукуються про чинну владу не дуже так погано, як показують це по телевізору».

– Яка може бути загроза? Я не знаю, я вважаю, що нема ніякої загрози.

– Ви знаєте, Путін непередбачуваний, тому важко сказати. Але якщо їм дати воду – це означає піти на поступки і погодитися, що Крим вже їхній, нехай перебиваються, як хочуть.

Спецоперація з виходу до Придністров’я

Другий сценарій, озвучений Stratfor, – це більш масштабна операція Росії – з виходом російської армії до кордону невизнаної «республіки» Придністров’я. Щоб відрізати Україну від Чорного моря, за даними Stratfor, Росії знадобиться до 28 днів і від 40 до 60 тисяч солдатів – це тільки на першому етапі.

«По суті, це вимагатиме майже повної участі всіх Збройних сил України і, ймовірно, підтримки з боку США або НАТО (тут я не маю на увазі прямий військовий конфлікт – швидше, підготовку і матеріально-технічне забезпечення). Цей сценарій не можна повністю виключити. Але через низку різних факторів, переважно політичних, це малоймовірний сценарій», – припускає аналітик розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський.

Водночас, за словами заступника директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайла Самуся, Росія ще не створила умови, в яких вона змогла би провести цю операцію, хоча й намагається з 2014 року, зауважує він.

Які передумови для вторгнення спробує створити Росія? Чому в зоні ризику – українські міста-мільйонники? Якою може бути атака на Україну? І що робить українська армія поблизу Криму? Відповіді на ці запитання – в ексклюзивному матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» наступного тижня.

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