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04 Лютий 2019, Київ 10:07
Донбас.Реалії

«З’єднати» Придністров’я і Крим – чи ризикне Росія наступати?

Ілюстративне фото. Залізничний потяг з танками Т-34, переданими Лаосом Росії, під час зустрічі в Наро-Фомінську, Росія

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Росія спробує пробити «сухопутний коридор» до Криму – про плани Росії з’єднати окуповану частину Донбасу з окупованим Кримом українське військове командування заявляє не перший рік. Навіщо Кремлю проводити подібну операцію? Які сценарії можливої атаки? Скільки військових знадобиться Росії і до чого готується українська армія? «Донбас.Реалії» побували на передових позиціях Збройних сил України в районі Маріуполя і на адміністративному кордоні з Кримом й дізналися, як там сприймають розмови про повномасштабне вторгнення.

Приазовський степ переритий окопами в людський зріст і всіяний тисячами снарядів.

«Я бачу приблизно нульову позицію їхню, ну от буквально я її бачу, от зараз навіть – без труби розвідника, без бінокля», – розповідає військовослужбовець ЗСУ з позивним «Чечен».

Колись дачне селище Водяне – тепер на першій лінії оборони ЗСУ поблизу Маріуполя. За словами українських військових, стріляють бойовики щодня.

Водяне, Донецька область, лінія оборони ЗСУ
Водяне, Донецька область, лінія оборони ЗСУ

«Де слабкіші місця, де можна пройти, ось так і перевіряється – простріли, постріли, прокиди, – чи є відповіді», – каже військовослужбовець з позивним «Вікінг».

«Ми можемо припускати, що може бути щось, але як би досить сил і засобів, щоб зупинити ці початкові якісь позиви там до прориву або якогось наступу», – додає військовослужбовець ЗСУ з позивним «51-й».

Військовослужбовець ЗСУ
Військовослужбовець ЗСУ

Противник прориває оборону і йде вглиб української території – такий сценарій вже зараз відпрацьовують ЗСУ під час навчань на Приазов’ї.

Командувач Операції об’єднаних сил та інші представники українського командування раз-у-раз заявляють: Росія може спробувати пробити «сухопутний коридор» до Криму.​

Stratfor: варіанти російського вторгнення

Ще чотири роки тому американська розвідувально-аналітична компанія Stratfor озвучила декілька варіантів російського вторгнення. Про це «Донбас.Реалії» розповів аналітик розвідувально-аналітичної компанії Юджин Чаусовський. Одним з можливих тоді сценаріїв був сухопутний коридор від окупованої частини Донбасу через Маріуполь і Бердянськ до окупованого Криму. За підрахунками Stratfor, для успішного виконання цієї операції Росії потрібні були від 24 до 36 тисяч військовослужбовців і від 6 до 14 днів.

​«Думаю, ці цифри досі актуальні. Але все дуже залежить від того, які саме дії зробить Росія. А ще – наскільки США і країни НАТО підтримають Україну у військовому плані. Від 20 до 30 тисяч осіб для створення «коридору в Крим» – це необхідно тільки для початкової військової операції. А далі знадобляться ще десятки тисяч військовослужбовців, щоб утримати цю територію, обороняти її. І це була б виснажлива позиційна війна», – зауважує аналітик розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський.

Інфографіка: можливий маршрут «сухопутного коридору» від окупованих частин Донбасу до анексованого Криму
Інфографіка: можливий маршрут «сухопутного коридору» від окупованих частин Донбасу до анексованого Криму

Роки, коли збройна агресія Росії в Україні тільки розгорталась, відрізняються від сьогодення, каже військовий експерт Михайло Самусь.

«Тоді дійсно існували фактори дестабілізації, і на це дуже сподівалось російське керівництво. Зараз Збройні сили України є професійними Збройними силами, є багато проблем, але система працює», – зазначає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь.

Ціль – Північно-Кримський канал?

Одна з потенційних цілей Росії перебуває в районі Каховського водосховища – в місті Таврійську, припускають американські і українські експерти. Саме тут, в Херсонській області, починається Північно-Кримський канал. Керівництво каналу запевнило, що захист об’єкту забезпечений з усіх боків.

Таврійськ, Херсонська область, Північно-Кримський канал
Таврійськ, Херсонська область, Північно-Кримський канал

«Охорона – периметр огороджений, з того боку колючим дротом обтягнутий по всій території, пропуск режимний, тільки за перепустками. На самій споруді встановлена тривожна кнопка», – начальник управління Північно-кримського каналу Сергій Шевченко.

Ось уже п’ятий рік з чотирьохсот п’яти кілометрів штучного каналу в сезон наповнюють трохи більше від ста – до Криму дніпровська вода не надходить.

«У разі виникнення якоїсь позаштатної ситуації, аварійної або можливості проведення якихось диверсійних там заходів, розписані порядок взаємодії з прикордонниками, службою СБУ, МНСниками, Національною поліцією», – пояснює Сергій Шевченко.

В'їзд до Північно-Кримського каналу
В'їзд до Північно-Кримського каналу

До адмінкордону з Кримом від Таврійська не більше ніж 80 кілометрів. Але потенційна загроза з боку Росії жителів провінційного містечка не лякає.

– Росія не буде наступати, їй нічого цього не треба.

– Якби вона хотіла, вона б уже давно нас підібрала.

«Мені дивно, чому воду не пускають – там же наші родичі живуть, і вони відгукуються про чинну владу не дуже так погано, як показують це по телевізору».

Житель Таврійська
Житель Таврійська

– Яка може бути загроза? Я не знаю, я вважаю, що нема ніякої загрози.

– Ви знаєте, Путін непередбачуваний, тому важко сказати. Але якщо їм дати воду – це означає піти на поступки і погодитися, що Крим вже їхній, нехай перебиваються, як хочуть.

Спецоперація з виходу до Придністров’я

Другий сценарій, озвучений Stratfor, – це більш масштабна операція Росії – з виходом російської армії до кордону невизнаної «республіки» Придністров’я. Щоб відрізати Україну від Чорного моря, за даними Stratfor, Росії знадобиться до 28 днів і від 40 до 60 тисяч солдатів – це тільки на першому етапі.

Юджин Чаусовський, аналітик розвідувально-аналітичної компанії Stratfor
Юджин Чаусовський, аналітик розвідувально-аналітичної компанії Stratfor

«По суті, це вимагатиме майже повної участі всіх Збройних сил України і, ймовірно, підтримки з боку США або НАТО (тут я не маю на увазі прямий військовий конфлікт – швидше, підготовку і матеріально-технічне забезпечення). Цей сценарій не можна повністю виключити. Але через низку різних факторів, переважно політичних, це малоймовірний сценарій», – припускає аналітик розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський.

Михайло Самусь
Михайло Самусь

Водночас, за словами заступника директора Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Михайла Самуся, Росія ще не створила умови, в яких вона змогла би провести цю операцію, хоча й намагається з 2014 року, зауважує він.

Російські військові без розпізнавальних знаків (так звані «зелені чоловічки») у селі Перевальне, 5 березня 2014 року
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​Росія не наважиться пробивати сухопутний коридор до Криму – Stratfor

Які передумови для вторгнення спробує створити Росія? Чому в зоні ризику – українські міста-мільйонники? Якою може бути атака на Україну? І що робить українська армія поблизу Криму? Відповіді на ці запитання – в ексклюзивному матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» наступного тижня.

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