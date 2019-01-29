«Вода піде після деокупації»: навіщо у Криму реконструюють Північно-Кримський канал

В анексованому Криму збираються реконструювати об'єкти Північно-Кримського каналу. Експерти місцевої філії Головдержекспертизи Росії дали позитивний висновок за підсумками публічного технологічного та цінового аудиту інвестиційного проекту. Його реалізують у рамках федеральної цільової програми «Соціально-економічний розвиток Республіки Крим та міста Севастополя до 2022 року».

Введення в експлуатацію нових об’єктів Північно-Кримського каналу, за задумом фахівців Головдержекспертизи, дозволить зняти інфраструктурні обмеження та покращити водопостачання міста Армянська, населених пунктів Красноперекопського, Джанкойського та Нижньогірського районів Криму. До того ж, таким чином планують забезпечити технічною водою промислові підприємства ПАТ «Кримський содовий завод» і ТОВ «Титанові інвестиції». Йдеться про насосні станції, греблі та трубопроводи.

Голова російського Державного комітету водного господарства та меліорації Криму Ігор Вайль в ефірі радіо «Спутник в Крыму» розповів, як кримська влада вирішує проблему з нестачею води:

«У нас на цей рік два мегапроекти. Перший ‒ це забезпечення північного Криму водою. Те завдання, яке перед нами поставив глава (російський глава Криму Сергій Аксенов ‒ КР), ми виконали, пройшли держекспертизу. Тепер заходимо в федеральну цільову програму й у 2019-му плануємо зайнятися проектно-кошторисною документацією. Це дуже великий проект, який вдихне нове життя в Нижньогірський і в Совєцький, в Джанкойський, і частину Красноперекопського району. Найголовніше ‒ стабільно забезпечити водою нашу хімічну промисловість. Другий проект ‒ гідротехнічні споруди на річці Салгир. Зараз проект на експертизі, це для працівників сільського господарства. Ми плануємо при введенні в експлуатацію цього об’єкта збільшити зрошувані площі в Сімферопольському регіоні, Червоногвардійському районі. Друге завдання ‒ при наявності ресурсу закачування Міжгірського водосховища».

Російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар критикує ідею з наповненням Північно-Кримського каналу з-під землі.

‒ Ніякого сенсу немає. Витрата каналу ‒ 300 кубометрів на секунду ‒ дуже велика. Він приблизно на 80% забезпечував водою Кримський півострів. У нас нещодавно були люди з трьома пропозиціями, як забезпечити водопостачання Криму. До речі, грошей немає на жодну. Перша ‒ з трьох водозаборів скидати в цей канал, щоб забезпечувати технічною водою промисловість. Але це повна дурість! Чисті підземні води скидати в поверхневий канал і використовувати як технічні ‒ це злочин, це дуже дороге задоволення. Другий варіант ‒ пропонували поставити систему опріснення та використовувати солонуваті підземні води. Третій варіант ‒ перекинути в канал річку, що йде уздовж нього. Але я впевнений, що витрати цієї річки менші, ніж канал давав із водосховища, а з іншого боку, тоді взагалі вб’ють північ Криму, залишаться без води.

Водночас Юрій Медовар вважає меліорацію в Криму неможливою без подачі дніпровської води.

‒ Я запропонував: треба домовлятися з Україною. Без води каналу ви не проіснуєте.

Всі ваші прожекти для однієї людини, вони нездійсненні. У вас не так багато прісних підземних вод, які необхідно використовувати тільки для цілей водопостачання ‒ ніякого зрошення, це безумство! Власними руками ми створюємо проблему, на вирішення якої потрібна колосальна кількість грошей, які могли б піти в інші галузі, туди, де вони потрібні. До того ж, коли канал існує тривалий час, відбувається стаціонарне насичення. Тобто він вже не насичує навколишнє середовище, а сам забирає воду. Уже чотири роки канал не функціонує, він сухий, все потекло вниз ‒ і для того, щоб зараз знову все насичувати, ми втрачаємо на фільтрацію ще багато води.

Влітку, звичайно, дуже великі проблеми з водою. А поки взимку вода є

Радіослухачка з Судака повторює песимістичні прогнози експерта:

«Так чому ж Росія така горда, що захопила Крим і губить його? Хіба можна допустити таке? У нас поки вода є ніби, але подається за графіком. Це страшні речі. Влітку, звичайно, дуже великі проблеми з водою. А поки взимку вода є. Але ми не чекаємо кращого, ми чекаємо гіршого».

Заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов виключає будь-які домовленості про постачання води з Дніпра в анексований Крим.

Вода Північно-Кримським каналом піде тільки після деокупації

‒ Окупанти вважають, що якщо вони нехтують міжнародними нормами та законами, то з природою теж пройде. Але так не буває, за все є відповідальність, а крадене доведеться повертати й відновлювати зіпсоване. Що до Північно-Кримського каналу, нібито є заява окупаційної влади про необхідність його реконструкції, щоб із центральної частини півострова, зокрема, Тайганського, Білогірського водосховищ запустити воду на північ. Тайганське з моменту перекриття Північно-Кримського каналу швидко сохне. Фактично це одне водосховище з Білогірським, і вони зроблені для рибного та сільського господарства. Обсяги ‒ 23 і 13 мільйонів кубічних метрів. Запускати з них воду в канал ‒ чергове безумство окупаційного режиму. Вода Північно-Кримським каналом піде тільки після деокупації півострова.