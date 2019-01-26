Програму проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» відтепер можна слухати на Радіо НВ

Програму «Кримський пармезан» від проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» відтепер можна слухати на хвилях Радіо НВ.

Сьогодні, 26 січня, вийшла в ефір перша програма.

А вже з 3 лютого «Кримський пармезан» можна буде слухати щонеділі об 11:00.

Її вестимуть Олександр Янковський, Павло Казарін, Стас Юрченко, Катерина Некреча.

Про появу нової програми написав у Facebook і Валерій Калниш, головний редактор Радіо НВ (яке 12 березня 2018 року розпочало мовлення на хвилях колишнього Радіо Ера FM у 40 містах України).

Програма «Кримський пармезан» в ефірі Радіо Крим.Реалії виходить із жовтня 2015 року.

Самі автори програми пишуть про неї так: «Ви читали новини кримських ЗМІ з таким самим захватом, як це роблять Олександр Янковський, Павло Казарін, Стас Юрченко та Катерина Некречая? Чи помічали ви дивні, неймовірні повідомлення в кримській пресі? А чудові й суперечливі заяви російських чиновників в Криму? А що стосовно неоднозначних вчинків російських політиків на півострові? У серпні 2014 року Росія відповіла на санкції країн Заходу забороною на ввезення іноземних товарів. Таким чином італійські сири, середземноморські креветки, польські яблука і французькі вина виявилися справжнісінькою контрабандою. У відповідь на продуктові санкції кілька кримських журналістів вирішили доставити санкційний продукт за допомогою радіохвиль. «Кримський пармезан» – це санкційний продукт, доступний кримчанам».

Програма звучить щосуботи о 17:30 в ефірі Радіо Крим.Реалії на 105.9 ФМ, а також в ефірі першого каналу Українського радіо на 549 АМ. Ефір також можна слухати на сайті Крим.Реалії.

У березні 2014 року Українська редакція Радіо Свобода започаткувала сайт «Крим.Реалії», який поширює інформацію українською, російською і кримськотатарською мовами. Від липня кримська команда редакції готує телевізійну програму «Крим.Реалії», яка щосуботи виходить на телеканалі новин «24». Також радіоверсія цієї програми лунає в радіоефірі на середніх хвилях, а з вересня на них же розпочалось мовлення Радіо Крим.Реалії – спільна ініціатива Радіо Свобода і Українського радіо.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».