Радіо НВ: хто викликає підвищену підозрілість і що в офісі робить Дарт Вейдер?

12 березня Радіо НВ розпочало мовлення на хвилях колишнього Радіо Ера FM у 40 містах України. Радіостанція обрала розмовний формат: авторські програми виходитимуть з 7 до 22 години. Про умови відбору працівників, команду та редакційну політику ексклюзивно для Радіо Свобода розповіли на Радіо НВ.

Офіційно день запуску Радіо НВ – 12 березня, хоча вже тиждень радійна команда працює в тестовому режимі для обмеженого кола.

А телефонні дзвінки почали лунати в студії вперше. Це тема для обговорення в колективі, бо такої географії додзвонювачів прямо з перших хвилин не сподівались, зізнаються ведучі.

Радіо НВ виходить на хвилях колишнього Радіо Ера FM у 40 містах України. До кінця року планують розширити мовлення на окуповані території.

У мережі радіостанції є ще 6 частот, що є на окупованих територіях Донбасу та Криму. У планах керівництва Радіо НВ – забезпечити мовлення на не підконтрольні Україні території.

«Плануємо покрити окуповані території Донецька й Луганська. Домовились уже із Нацрадою з телерадіомовлення. Можливо, в цьому чи наступному році покриємо північний Крим, якщо росіяни не заглушать. Але Донбас точно в цьому році», – заявив керівник проекту «Новое Время» Віталій Сич.

​Редакційна політика

Новини, політика, міжнародка, економічні новини, програми з економіки, їжі, психології, музики, кіно, футболу тощо – такий контент Радіо НВ. Це розмовне радіо, цілодобове, і музики на ньому вдень чекати не варто.

«Ми не пов’язані з жодною політичною партією, власник – чеський фінансист, інвестиційна компанія Dragon Capital. Ми вільні говорити про що завгодно й що завгодно», – зазначив Віталій Сич, керівник проекту «Новое Время».

Ефір Радіо НВ планують зробити дискусійним майданчиком із максимумом інформації – кожні 20 хвилин на радіо випуск новин.

Щодо інтерв’ю з одіозними особистостями

«Коли працював на Радио Вести, я робив одне таке інтерв’ю з Азаровим, воно було предметом розгляду і Нацради з телерадіомовлення», – згадує Валерій Калниш.

Нещодавно на телеканалі ZIK вийшло інтерв’ю з Андрієм Портновим, посадовцем часів Януковича, що спричинило медіаскандал. Ми запитали головного редактора Радіо НВ про те, чи можуть подібні інтерв’ю з’явитися в ефірі нової радіостанції.

«Я розумію тих, хто каже, що не треба надавати трибуну тим, хто працює проти країни, і для мене це головний фактор, а не гонитва за славою. Але є момент, коли ворога треба знати в обличчя, і тоді такі інтерв’ю виправдані. Якщо є інформаційний привід і він того заслуговує, то, мабуть, це виправдано. Я розумію, будуть суперечки, дискусії, але це не заради популярності, а заради об’єктивності», – відповів він.

Як створювали команду

На Радіо НВ працює близько 50 осіб, четверта частина з них – працівники, які перейшли з Радіо Ера FM.

«Особисто я з Валерієм займався запрошенням відомих ведучих, таких як Павло Шеремета, Павло Шулько, Іван Яковина, Артем Франков. Приємно, коли люди хочуть працювати на Радіо НВ, а не просто так через гроші», – розповідає Віталій Сич Радіо Свобода

Зізнається, що гроші платять невеликі, особливо якщо порівнювати із політично-залежними медіагігантами.

Радіостанція об'єднала і таких відомих журналістів та ведучих: Сашко Положинський, Тетяна Даниленко, Дмитро Тузов, Сергій Рахманін, Іван Яковина.

Умови відбору

Давали тестові завдання, дивились, як швидко і професійно людина робить сюжети, розповідає головний редактор Радіо НВ Валерій Калниш.

«Для мене головне, аби людина вболівала, щоб її «перло», щоб вона прийшла не за грошима і зарплатою, а тому що їй цікаво і є що сказати», – наголошує він.

А ще головний редактор звертає увагу на те, чи горять очі в людини, може пробачити помилку, але не свідоме порушення правил.

«Якщо людина бреше або любить себе в мистецтві, ніж мистецтво в собі, якщо він не розуміє, що це командна гра, тоді ми попрощаємося», – зазначає Калниш у коментарі Радіо Свобода.

Не зі всіх медіа готові прийняти журналістів, зізнається керівник проекту Радіо НВ Віталій Сич: «Є медіа, цінності яких я не поділяю, які, м’яко кажучи, не дотримуються міжнародних стандартів журналістики. До працівників і журналістів таких медіа ми ставимося з підвищеною підозрілістю».

​Правила для журналістів

Є внутрішні правила, які роздруковані і вони досить об’ємні, розповідає головний редактор Радіо НВ.

«Там розписано все, починаючи від того, як вітатися, як представлятися, писати сюжети, якої тривалості мають бути синхрони».

Основні правила коротко Валерій Калниш формулює так:

Не брехати;

Знайти максимум джерел і дати максимум точок зору на подію;

Зробити сюжет у повному обсязі – готові поступитися швидкістю, але не випускати сюжет недопрацьованим.

«У випусках новин ми уникаємо оціночних суджень і думок, чиясь думка – це не новина. Що стосується авторських програм – не можемо і не будемо допускати перекосів у будь-який бік: подобається нам чиясь позиція чи ні, ми маємо їх дати, як мінімум, дві», – наголошує він.

Мова ефіру

Переважно українська.

«На 75-80% це буде українська мова. І справа не в квотах. Інформаційна служба і більшість ведучих дуже добре працюють українською», – констатує головний редактор Радіо НВ.

Свої програми Валерій Калниш буде вести російською – зізнається в бракові знань для професійної і швидкої роботи українською.

«Хоча я роблю маленькі програми про книги саме українською», – додає він.

​Радіо – це дорого?

«Наш проект буде дорожчим, ніж музичні радіостанції. Аби робити музику, треба посадити 12-15 людей із відносно невисокими зарплатами, які можуть виводити в ефір музику. А коли 50 людей і 20 із них – ведучі, то це дорожче», – зауважує Віталій Сич.

Як комерційна організація Радіо НВ націлене на окупність

«Навіть рекламні розцінки поставимо дещо вищі від інших, адже розмовні радіостанції у всьому світі дорожчі, ніж музичні. І ми сподіваємося, що вийдемо в нуль за якусь кількість років», – додає керівник проекту.

Радіо – це актуально?

Ведуча вечірніх ефірів Радіо НВ Тетяна Даниленко зізнається, що вперше працює в радійному форматі, до цього – лише телебачення. Але за її спостереженнями, телебачення відходить у минуле, особливо українське, яке є залежним від політиків.

«Людина, яка їде в автомобілі, працює на роботі і може ввімкнути радіо фоном, це не та людина, яка може собі дозволити дивитися телебачення зранку до вечора. Телебачення дивляться люди, які мають багато вільного часу, які мають можливість увімкнути його фоном. Але телевізор відходить у минуле: навіть телевізійні передачі дивляться в YouTube ті люди, які не мають багато вільного часу і не можуть лежати на дивані», – зазначає ведуча в коментарі Радіо Свобода.

Тетяна Даниленко наводить приклад розмовного Радіо Вести, яке мовило лише в трьох містах, але мало популярність, тож вона бачить великі перспективи у Радіо НВ.

«Є реальний приклад Радіо Вести, яке капіталізувалося за рік, але в нього був токсичний інвестор, токсичний власник. Незважаючи на дуже добрих спеціалістів, які там працювали, до нього завжди була певна недовіра. На Радіо НВ на сто відсотків такої недовіри може не бути і є всі шанси, як мінімум, повторити, як максимум – перевершити успіх того розмовного радіо», – пояснює Тетяна Даниленко.

Що Дарт Вейдер робить в офісі Радіо НВ?

Білі стіни офісу були сумними і арт-директор «Нового времени» Олексій Самоваров придумав надихати творчу команду Дартом Вейдером із гаслом «Сила да пребудет с тобой».

«Коли кожен день читаєш «Сила да пребудет с тобой» – це надихає. Але перш за все, це для мене гарно і стильно», – пояснює Валерій Калниш у коментарі Радіо Свобода.

Цю картину головний редактор Радіо НВ читає так: «Сила насправді не в Дарті Вейдері, а в звуці, який іде з динамиків, а він перехожий, носій. Звук іде з динаміків – це ми. Це радіо. У цьому й сила!»

​На хвилях Радіо НВ планується поява програм Радіо Свобода «Свобода за тиждень» та «Свобода в деталях», які будуть виходити вихідними.