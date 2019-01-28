У Криму облили фарбою пам’ятник «ввічливим людям»

У Сімферополі, в анексованому Росією Криму, облили фарбою пам’ятник так званим «ввічливим людям» – російським військовим, які в лютому-березні 2014 року брали участь в анексії півострова.

Підозрюваного вже затримали, повідомила прес-служба МВС Росії в анексованому Криму. За повідомленням, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Проти нього можуть порушити справу за статтею «вандалізм».

Тим часом, пам’ятник пошкоджень не зазнав, повідомляється, що його вже відмили.

Місцеве видання «Вести-Крым» зазначає, що затриманий пояснив свої дії «невдоволенням владою».

Росія анексувала український Крим після так званого «референдуму» про статус півострова, який відбувся 16 березня 2014 року. Голосування пройшло в присутності озброєних військових у формі без розпізнавальних знаків («ввічливих людей»), перша група яких з’явилася на півострові в ніч на 27 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Пам’ятник «ввічливим людям» встановили недалеко від будівлі Верховної Ради анексованого Криму влітку 2016 року.