Росія погрожує Україні епідеміями через «водяну» блокаду Криму

У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що Херсонській області загрожують епідемії та екологічна катастрофа. Нібито такими можуть бути наслідки припинення постачання Україною дніпровської води до кримського півострова. Натомість сам Крим, за твердженнями МЗС Росії, адаптувався до нових умов.

Якою насправді є ситуація з водопостачанням у Криму і чому саме епідеміями у Херсонській області погрожує Росія? Про це говоримо з гостями програми. Це – член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв і експредставник президента України в АР Крим Борис Бабін.