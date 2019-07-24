У Сімферополі «розграбували майно собору ПЦУ» – архієпископ Климент

Майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в окупованому Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російської влади Криму було «розграбоване і розламане». Про це 24 липня повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.

За словами архієпископа Климента, російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму почало «внутрішній ремонт» приміщень собору.

«Ситуація дуже критична. Все відбувалося, коли я не був у Криму. Згідно з рішенням суду, в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але разом з тим було описано і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові прибори. Зараз це все розграбоване і розламане. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші речі, я не знаю», – повідомив священнослужитель.

Архієпископ Климент пов’язує «розграбування собору» зі своєю поїздкою до США.

«Вони почали погром саме тоді, коли я був на конференції з релігійної свободи. Це Росія показує всьому світу, що для неї (означає) світове співтовариство і релігійна свобода», – вважає священнослужитель.

У російському Міністерстві майнових і земельних відносин Криму не відповіли на телефонні дзвінки проєкту Крим.Реалії.

17 липня в Сімферополі Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги ПЦУ огородили парканом.