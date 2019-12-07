У Криму обікрали кафедральний собор ПЦУ – архієпископ Климент

Приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги у кримському Сімферополі обікрали, повідомив 7 грудня у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії архієпископ ПЦУ Климент (Кущ).

«Коли мене не було в Криму, робітники, що займаються ремонтом, нас обікрали. Крадіжка сталася на другому поверсі. Незаконно були виламані двері, старі дерев'яні, під виглядом ремонту, що встановлюються нові. З другого поверху вкрадена радіоапаратура. Сьогодні вранці я заявив виконробу, щоб мені повернули апаратуру. Він мене послав », – розповів Климент.

Поки немає публічних коментарів робітників, який звинуватив архієпископ.

У Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ).

Російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року зажадало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.

Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.

У середині червня в будівлі храму почалися будівельні роботи, ініційовані Мінмайна Криму і без узгодження з Кримською єпархією.

24 вересня цього року в управлінні російського Міністерства юстиції Криму втретє відмовили в реєстрації українського православного приходу на анексованому Росією півострові.