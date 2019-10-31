Архієпископ Климент: виселення української церкви з храму в Сімферополі призупинене

Виселення Православної церкви України з храму в окупованому Росією Сімферополі призупинене, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

«Сьогодні припинені всі дії з виселення нас із приміщення. Не можу сказати, що стало вирішальним для такого рішення: листи Комітету ООН з прав людини, адресовані Росії; початок судового процесу в Страсбурзі; звернення людей, які нарешті перестали боятися, до світової спільноти; зустріч з держсекретарем США Майком Помпео або виступ на ОБСЄ», – зазначив владика Климент.

Арбітражний суд Центрального округу в російській Калузі 14 листопада розгляне касаційну скаргу Управління Кримської єпархії ПЦУ до підконтрольного Росії Міністерства майнових і земельних відносин Криму щодо розірвання договору оренди приміщень Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі.

19 вересня представник Православної церкви України, архієпископ Євстратій Зоря під час наради ОБСЄ у Варшаві закликав міжнародне співтовариство вплинути на Росію, щоб вона виконала свої зобов’язання і не чинила тиск на Кримську єпархію ПЦУ.

2 серпня в управлінні російського «Міністерства юстиції Криму» повторно відмовили в реєстрації української православної парафії на анексованому півострові.

19 серпня російська влада анексованого Криму віддала Римо-католицькій церкві землю в Сімферополі, виділену для кафедрального собору Кримської єпархії Православної церкви України, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.