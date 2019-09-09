Комітет ООН з прав людини просить Росію не виселяти ПЦУ з храму в Сімферополі

Комітет ООН з прав людини просить Росію не виселяти Кримську єпархію Православної церкви України з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі. Про це повідомив у фейсбуці експерт Регіонального центру з прав людини, адвокат Сергій Заєць.

«До такого рішення привело звернення понад півсотні парафіян ПЦУ в Комітет ООН з прав людини з приводу утисків з боку російської влади», – ідеться в повідомленні правозахисника.

Заєць опублікував це рішення комітету ООН.

У ньому зазначено, що «відповідно до правила 94 процедури Комітету ООН з прав людини, Росії запропоновано не виселяти ПЦУ з храму в Сімферополя, поки ця справа перебуває на розгляді комітету».

Як повідомляється в документі, 6 вересня Комітет ООН надіслав свої вимоги до Росії з проханням відповісти впродовж шести місяців.

Понад 50 парафіян Православної церкви України в окупованому Росією Криму надіслали звернення до Комітету з прав людини ООН з приводу «захоплення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі».

Перед тим, 19 серпня, російська влада анексованого Криму віддала Римо-католицькій церкві землю в Сімферополі, виділену для кафедрального собору Кримської єпархії Православної церкви України, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.

2 серпня в управлінні російського «Міністерства юстиції Криму» повторно відмовили в реєстрації української православної парафії на анексованому півострові.