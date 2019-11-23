В анексованому Сімферополі прихожани ПЦУ провели жалобну панахиду по жертвах Голодомору

У кафедральному соборі Володимира й Ольги в анексованому Сімферополі парафіяни Православної церкви України провели жалобну панахиду за загблими під час Голодомору в Україні 1923-1933 років, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Архієпископ ПЦУ Климент у коментарі Крим.Реалії нагадав, що роковини трагедії відзначає «вся Україна».

«Жалобними богослужіннями, панахидами та заходами, які нагадують про ті трагічні події, вшановують жертв тих подій. У ті роки, з одного боку, знищили нашу націю, а з іншого – укріпили нашу націю сьогодні, тому що пам’ять про ті подіїне дає нам загинути як нація, як держава сьогодні», – сказав голова ПЦУ в Криму.

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За його словами, «дуже важливо пам’ятати, до чого може призвести безбожництво, до чого може призвести ненависть до ближнього, до чого призводить безбожна влада, мета якої лише світова влада, світове панування».

«Життя людини безцінне, ніхто з можновладців ніколи заради власних ідей, амбіцій і теорій не може жертвувати людьми», – каже архієпископ.

23 листопада в Україні та світі вшановують пам’ять загиблих під час Голодомору 1932-1933 років. У цей день о 16:00 пройде акція «Запали свічку пам’яті» – щоб долучитися, достатньо запалити свічку на своєму вікні.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.​