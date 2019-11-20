Денісова закликає місії ООН і ОБСЄ вжити заходів через релігійні утиски в Криму

Український омбудсмен Людмила Денісова закликала міжнародні організації, зокрема моніторингову місію ООН в Україні та ОБСЄ, негайно вжити заходів із відновлення прав жителів анексованого Криму на свободу совісті й віросповідання.

Як повідомила пресслужба Денісової, в Криму «грубо порушуються» релігійні права.

Денісова зазначила, що «протягом листопада російські суди схвалили два дискримінаційних рішення» щодо храмів Православної церкви України в Сімферополі і Євпаторії.

Напередодні підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов’язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії.

За словами архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента, будівництво було розпочате ще до 2014 року, і в ПЦУ є відповідні документи на храм. При цьому в позовній заяві, яку архієпископ надав проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, йдеться про те, що у ПЦУ немає документів для будівництва храму на вказаній ділянці.

24 вересня в управлінні російського Міністерства юстиції Криму втретє відмовили в реєстрації українського православного приходу на півострові.