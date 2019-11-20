Епіфаній просить Зеленського вжити заходів для припинення тиску на ПЦУ в Криму

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній просить президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів і правоохоронні органи вжити заходів для припинення тиску на ПЦУ в анексованому Криму.

Заява опублікована на сайті Православної церкви України.

«Окремо наголошуємо на необхідності терміново і невідкладно ухвалити рішення Кабінету міністрів України щодо вирішення питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в Сімферополі. Цей крок продемонструє юридичну і моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави і дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні», – йдеться в повідомленні.

Митрополит Епіфаній додав, що спроби російської влади закрити доступ до собору ПЦУ в Сімферополі, а також зобов’язати громаду знищити храм у Євпаторії – це порушення міжнародних зобов’язань Росії в сфері забезпечення прав людини.

В офісі Зеленського й українському уряді поки що не відреагували на заяву голови ПЦУ.

Підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов’язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії.

За словами архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента, будівництво було розпочате ще до 2014 року, і в ПЦУ є відповідні документи на храм. При цьому в позовній заяві, яку архієпископ надав проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, йдеться про те, що у ПЦУ немає документів для будівництва храму на вказаній ділянці.

24 вересня в управлінні російського Міністерства юстиції Криму втретє відмовили в реєстрації українського православного приходу на півострові.