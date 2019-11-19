У ПЦУ засудили рішення російського суду в Криму щодо храму в Євпаторії

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) засудив рішення підконтрольного Росії суду в Євпаторії, який зобов'язав Православну церкву України знести храм у цьому місті. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Радянські безбожники здається не додумалися до такого, щоб вірян зобов'язувати руйнувати власні храми. Окупанти в Криму «ім'ям Росії» рішенням заочного «судового засідання» зобов'язали громаду на честь «Неопалимої Купини» в Євпаторії знести її храм», – написав архієпископ Євстратій.

Підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов'язав Православну церкву України знести храм у Євпаторії.

Раніше російська адміністрація Євпаторії звернулася до суду, щоб ПЦУ знесла церкву і звільнила територію, на якій вона розташована.

За словами архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента, будівництво було розпочато ще до 2014 року і у ПЦУ є відповідні документи на храм. При цьому в позовній заяві, яку архієпископ надав проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, йдеться, що у ПЦУ немає документів для будівництва храму на вказаній ділянці.

24 вересня в управлінні російського Міністерства юстиції Криму втретє відмовили в реєстрації українського православного приходу на півострові.