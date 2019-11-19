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19 листопада 2019, Київ 20:31
Новини | Політика

Суд в анексованому Криму зобов’язав ПЦУ знести храм в Євпаторії

Дерев’яний храм в Євпаторії, архівне фото

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Підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов’язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії. Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті суду.

За повідомленнями, рішення може бути оскаржене протягом місяця.

Представники ПЦУ поки що публічно не коментували рішення підконтрольного Кремлю суду.

Раніше російська адміністрація Євпаторії звернулася до суду, щоб ПЦУ знесла церкву і звільнила територію, на якій вона розташована.

За словами архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента, будівництво було розпочате ще до 2014 року, і в ПЦУ є відповідні документи на храм. При цьому в позовній заяві, яку архієпископ надав проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії», йдеться про те, що у ПЦУ немає документів для будівництва храму на вказаній ділянці.

24 вересня в управлінні російського Міністерства юстиції Криму втретє відмовили в реєстрації української православної парафії на півострові.

/**/ /**/ Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) і Московський патріарх Кирило, 11 липня 2017 року
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