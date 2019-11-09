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09 листопада 2019, Київ 07:23
Суспільство

Бронепоїзд із хрестом замість червоної зірки. РПЦ погрожує усім, хто визнає ПЦУ

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) і Московський патріарх Кирило, 11 липня 2017 року

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(Рубрика «Точка зору»)

Московський патріархат відмовився від молитовного поминання вже четвертого предстоятеля світових православних церков. Слідом за патріархом Константинопольським і архієпископом Афінським дійшла черга до патріарха Олександрійського, очільника однієї з найстаріших церков на планеті. А митрополита Київського Московський патріарх і не починав згадувати.

При цьому в Москві звинувачують Вселенського патріарха в тому, що він вчинив розкол у світовому православ’ї через те, що надав автокефалію для православної церкви в Україні. Але насправді розкольником виглядає саме Московський патріарх. Тому що всі ті, кого звинувачують Кирило і його соратники, продовжують поминати московського предстоятеля в своїх молитвах – і патріарх Константинопольський, і патріарх Олександрійський, і архієпископ Афінський, і митрополит Київський. І тільки патріарх Кирило вирішує, яка православна церква гідна його поминання, а яку він викреслить із загального переліку.

Але цим розкольницька діяльність Московського патріархату не завершується. Після надання автокефалії ПЦУ Москва спровокувала розкол у західноєвропейському екзархаті російських парафій Константинопольського патріархату. Незважаючи на те, що достатньої кількості віруючих для ухвалення рішення про перехід цього екзархату до РПЦ не знайшлося, в Москві пішли на дію, що суперечить статуту самого цього церковного об’єднання – прийняття частини громад на чолі з колишнім архієпископом. Тобто, за великим рахунком, сталася безпардонна церковна анексія, яку цілком можна порівняти з путінською анексією Криму. Що й не дивно, бо ж патріарх Кирило давно вже став важливою опорою російської влади.

Московський патріарх Кирило на засіданні колегії Міністерства оборони Росії. Москва, 11 грудня 2015 року
Московський патріарх Кирило на засіданні колегії Міністерства оборони Росії. Москва, 11 грудня 2015 року

Але, якщо судити з реакції на рішення патріарха Олександрійського, розкольницька діяльність Московської патріархії тільки російськими парафіями в Європі не обмежиться. Голова пресслужби Московського патріарха Володимир Легойда вже зараз лякає розколом Олександрійської патріархії і створенням окремих російських парафій в Африці.

«Москва чутлива до проблем вторгнення на канонічну територію... Однак зараз все переходить на військові рейки» – стверджує близьке до Кремля видання «Росія в глобальній політиці». Саме так Кирило і Путін розуміють віру в її московській інтерпретації – бронепоїзд із хрестом замість червоної зірки!

Глава РПЦ Кирило, президент Росії Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов (зліва направо) під час закладення каменя в фундамент головного храму армії Росії на території парку «Патріот». Московська область, 19 вересня 2018 року
Глава РПЦ Кирило, президент Росії Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов (зліва направо) під час закладення каменя в фундамент головного храму армії Росії на території парку «Патріот». Московська область, 19 вересня 2018 року

Таким чином, Московська патріархія не приховує свою готовність провокувати розкол у кожній із церков, предстоятелі якої визнають Православну церкву України. І в результаті це призведе до того, що в сучасному світі з’являться дві православні юрисдикції – світове православ’я і «русский мир», Вселенський патріарх і Московський анти-патріарх.

Втім, не знаю, чи можна буде взагалі тоді віднести Російську церкву і її прихильників до православного світу. Розкольники – вони і є розкольники, навіть на «військових рейках».

Віталій Портников журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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