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08 листопада 2019, Київ 22:09
Новини | Міжнародні

РПЦ: згадувань про Александрійського патріарха під час богослужінь більше не буде

Александрійський партіарх вперше згадав митрополита Православної церкви України Епіфанія (на фото) під час богослужіння

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Російська православна церква не буде більше згадувати про патріарха Александрійського Феодора під час своїх богослужінь, заявив заступник голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків протоієрей Микола Балашов у коментарі «Інтерфаксу».

«Російська православна церква глибоко засмучена інформацією про рішення Александрійського патріарха Феодора визнати Епіфанія Думенка як керівника Православної церкви України і поминанням його імені в диптихах Александрійської церкви. Це означає, що поминання імені Александрійського патріарха не зможе продовжуватися при здійсненні патріарших богослужінь в Російській православній церкві», – заявив Балашов.

8 листопада патріарх Александрійський і всієї Африки Феодор ІІ вперше згадав його ім’я як предстоятеля Православної церкви України в диптиху православних церков під час богослужіння в храмі Архангелів у столиці Єгипту Каїрі.

/**/ /**/ Епіфаній: у цей чудовий день ми радіємо довершенню повноцінного братнього єднання між нашими помісними церквами
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«Історичний момент»: митрополит Епіфаній відреагував на визнання ПЦУ патріархом Александрійським

Александрійський патріархат є одним із чотирьох найдавніших історичних православних патріархатів і одним із найавторитетніших у православному світі, він посідає друге місце після Вселенського патріархату в диптиху – традиційному переліку помісних православних церков. ПЦУ як остання за часом створення така церква має в диптиху наразі останнє, 15-е місце.

Таким чином, Александрійський патріархат став уже третьою з 15 помісних православних церков, які на цей час визнали ПЦУ. Після Вселенського патріархату, який наприкінці 2018 року дарував ПЦУ канонічну автокефалію, минулого місяця з таким визнанням виступила і Елладська православна церква у Греції.

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