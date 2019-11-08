РПЦ: згадувань про Александрійського патріарха під час богослужінь більше не буде

Російська православна церква не буде більше згадувати про патріарха Александрійського Феодора під час своїх богослужінь, заявив заступник голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків протоієрей Микола Балашов у коментарі «Інтерфаксу».

«Російська православна церква глибоко засмучена інформацією про рішення Александрійського патріарха Феодора визнати Епіфанія Думенка як керівника Православної церкви України і поминанням його імені в диптихах Александрійської церкви. Це означає, що поминання імені Александрійського патріарха не зможе продовжуватися при здійсненні патріарших богослужінь в Російській православній церкві», – заявив Балашов.

8 листопада патріарх Александрійський і всієї Африки Феодор ІІ вперше згадав його ім’я як предстоятеля Православної церкви України в диптиху православних церков під час богослужіння в храмі Архангелів у столиці Єгипту Каїрі.

Александрійський патріархат є одним із чотирьох найдавніших історичних православних патріархатів і одним із найавторитетніших у православному світі, він посідає друге місце після Вселенського патріархату в диптиху – традиційному переліку помісних православних церков. ПЦУ як остання за часом створення така церква має в диптиху наразі останнє, 15-е місце.

Таким чином, Александрійський патріархат став уже третьою з 15 помісних православних церков, які на цей час визнали ПЦУ. Після Вселенського патріархату, який наприкінці 2018 року дарував ПЦУ канонічну автокефалію, минулого місяця з таким визнанням виступила і Елладська православна церква у Греції.