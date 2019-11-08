«Історичний момент»: митрополит Епіфаній відреагував на визнання ПЦУ патріархом Александрійським

Очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній подякував Александрійському патріарху за визнання автокефалії ПЦУ.

Епіфаній нагадав, що патріарх Александрійський і всієї Африки Федор ІІ 8 листопада вперше згадав його ім’я як предстоятеля Православної церкви України в диптиху православних церков під час богослужіння в храмі Архангелів у столиці Єгипту Каїрі.

«Для наших церков це був справді історичний момент єднання в молитві: сьогодні у той самий час я звершив божественну літургію у храмі великомученика Димитрія Солунського на Київщині в селі Бузова, за якою також молився та поминав патріарха Александрійського. Тож у цей чудовий день ми радіємо довершенню повноцінного братнього єднання між нашими помісними церквами», – зазначив Епіфаній.

Александрійський патріархат є одним із чотирьох найдавніших історичних православних патріархатів і одним із найавторитетніших у православному світі, він посідає друге місце після Вселенського патріархату в диптиху – традиційному переліку помісних православних церков. ПЦУ як остання за часом створення така церква має в диптиху наразі останнє, 15-е місце.

Таким чином, Александрійський патріархат став уже третьою з 15 помісних православних церков, які на цей час визнали ПЦУ. Після Вселенського патріархату, який наприкінці 2018 року дарував ПЦУ канонічну автокефалію, минулого місяця з таким визнанням виступила і Елладська православна церква у Греції.