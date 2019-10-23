Предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Помпео

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 23 жовтня в рамках свого першого візиту до США зустрівся із державним секретарем США Майком Помпео, повідомляє пресслужба ПЦУ.

«Предстоятель Православної церкви України відзначив, що в Україні вдячні за багаторічну солідарність та високо цінують надійну двопартійну підтримку Сполучених Штатів Америки, що є надзвичайно важливим для зміцнення незалежності України. Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що Вашингтон і надалі буде залишатися незламним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, у справі захисту релігійної свободи, протидії російській агресії та повернення всіх українських заручників додому», – йдеться в повідомленні.

Крім того, предстоятель Православної церкви України повідомив держсекретареві США про процес міжнародного визнання ПЦУ, зокрема про рішення Елладської православної церкви визнати ПЦУ, а також розповів про «ганебну ситуацію», яка склалася зі свободою релігії і віросподівання на окупованих територіях Донбасу й анексованого Криму.

Як повідомили у ПЦУ, державний секретар наголосив, що США захищали і будуть захищати право кожної людини на свободу віросповідання та можливість молитися відповідно до свого вибору.

Глава Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній розпочав візит до Сполучених Штатів Америки 18 жовтня.

Візит керівника Православної церкви України до США відбувається на тлі важливого міжнародного успіху цієї релігійної організації. Минулого тижня слідом за Вселенським патріархатом автокефалію ПЦУ першою серед помісних церков визнала Грецька (Елладська) церква.

Це рішення викликало негативну реакцію Російської православної церкви, яка 17 жовтня оголосила про санкції щодо Грецької церкви.