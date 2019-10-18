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18 Жовтень 2019, Київ 21:30
Новини | Політика

Глава ПЦУ Епіфаній розпочав візит до США

Глава Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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Глава Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній розпочав 18 жовтня візит до Сполучених Штатів Америки.

«У Нью-Йорку з нашою делегацією відвідали меморіальний комплекс та музей, присвячений жертвам трагедії 11 вересня 2001 року, серед яких було і 12 українців. Вічна пам’ять загиблим!» – написав очільник церкви в мережі Twitter.

«Офіційні заходи в США розпочав із зустрічі з Володимиром Єльченком, постійним представником України при ООН, та Олексієм Голубовим, генеральним консулом України в Нью-Йорку. Українські дипломати запевнили: всебічно сприятимуть ініціативам нашої церкви на міжнародному рівні», – додав митрополит Епіфаній.

Візит керівника Православної церкви України до США відбувається на тлі важливого міжнародного успіху цієї релігійної організації. Минулого тижня слідом за Вселенським патріархатом автокефалію ПЦУ першою серед помісних церков визнала Грецька (Елладська) церква.

Це рішення викликало негативну реакцію Російської православної церкви, яка 17 жовтня оголосила про санкції щодо Грецької церкви.

/**/ /**/ /**/ Патріарх РПЦ Кирило (ліворуч) і президент Росії Володимир Путін, 2019 рік
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