«Люди не вірять у голод в Запоріжжі» – дослідник на акції пам’яті дітей, загиблих у роки Голодомору

23 листопада у Запоріжжі відбулася традиційна акція вшанування пам’яті дітей, що загинули в будинку немовляти. За даними істориків, у роки Голодомору в ньому померли майже 800 дітей.

«Про голод у Запоріжжі взагалі не вірять люди. Кажуть, який тут може бути голод, якщо будувалися заводи, будувався «Дніпрогес». Але я натрапив у газеті «Наш город» (запорізьке регіональне видання – ред.), що у будинку немовляти загинуло з 5 по 15 травня 1933-го 35 дітей. А потім я почав розшукувати цей будинок – не знайшов. Думаю, піду в архів. Попросив акти про смерть за цей рік, і бачу, що в травні загинуло не 35 дітей, а 120 дітей. Потім почав дивитися вгору до 1932-го року, а потім вниз до 33-го, і виявилося, що загинуло 788 дітей з травня 32-го по листопад 33-го року», – розповів запорізький краєзнавець Анатолій Пеньок.

Завдяки саме його праці вдалося віднайти історію будинку немовляти.

До будівлі, де у 1930-х роках був будинок немовляти, городяни принесли свічки, квіти, солодощі та фрукти. Учасники акції також помолилася за душі загиблих дітей.

Вшанувати пам’ять загиблих у запорізькому будинку немовляти від Голодомору прийшли як запорізькі активісти, так і городяни, чиї рідні пережили або були свідками Великого Голоду.

«Мій батько працював на пісочному кар’єрі – пісок вантажили лопатами у вагони. І їх посилали в село хоронити – не хоронити, а заривати ось цих мертвих. І батько мій, й інші їхали з крюками металічними, лопатами. І підвозив якийсь дід на підводі мертвих, і скидали їх крючками лопатами в ось ці канави. Це був червень 33-го року», – розповіла учасниця акції Нона Квартюк.

23 листопада по всій Україні проводиться громадська акція «Запали свічку». О 16:00 пам’ять жертв Голодомору-геноциду українського народу вшанують хвилиною мовчання. Кожен охочий може згадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні, нагадують в Українському інституті національної пам’яті.

Читайте також: Чверть Донбасу померло від Голодомору, а втрати грецького населення Приазов’я досягли 30% – історик Марочко

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.