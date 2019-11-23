(Друкуємо мовою оригіналу)

23 ноября в Украине – День памяти жертв Голодомора. Число погибших от искусственного голода в 1932–33 годах до сих пор неизвестно. По некоторым подсчётам, цифра приближается к 10 миллионам. Коснулся большой голод и сёл Донбасса. А некоторые исследователи даже считают, что это спровоцировало события «русской весны» уже в наши дни.

Валерий Удовиченко – полковник СБУ. Он руководил следственной группой по уголовному делу № 475. Кратко оно называлось так: «По факту осуществления геноцида в Украине в 1932–1933 годах».

В 2010 году Апелляционный суд Киева подтвердил выводы следователей о том, что вожди коммунистического режима в 1932–33 годах организовали на территории Украины геноцид.

По словам полковника Удовиченко, голод не возник из-за естественных факторов. В политической операции по уничтожению украинцев как один из инструментов использовали завышенные планы хлебозаготовок. Такие действия коммунистов лишали людей возможности нормально существовать и фактически обрекали их на смерть от голода, поэтому погибли миллионы людей, говорит Валерий Удовиченко.

«Почему произошёл именно Голодомор? Эти документальные материалы и факты подтверждают то, что и запасы продуктов питания, и урожайность обеспечивали бы необходимые жизненные условия для населения тогдашней УССР. Но искусственно были созданы условия, когда массово изымались и продукты питания, и запасы, и семенной материал, посевной фонд», – рассказал Удовиченко.

Документальные материалы подтверждают то, что и запасы продуктов питания, и урожайность обеспечивали необходимые жизненные условия для населения тогдашней УССР

Кроме того, крестьянам запрещали выезжать за пределы территорий, охваченных голодом. Всё это привело к массовому геноциду украинского народа. Ведь в то время сельское население составляло большинство на территории Украины, а 87 процентов селян, по информации Удовиченко, были украинцами. Также от голода пострадали и представители других наций.

Голод – для усмирения нации

Голодомор сделали умышленно. Но зачем? Намерения организаторов доказали во время досудебного расследования. Сталин и его ближайшее окружение хотели уничтожить часть украинского крестьянства, потому что видели в них угрозу для существования Советского Союза, говорит Валерий Удовиченко.

Для того, чтобы придушить и усмирить украинскую нацию, не допустить развития независимой Украины

«Для того, чтобы придушить и усмирить украинскую нацию, не допустить развития независимой Украины. Потому что те репрессивные меры, которые применяли к сельскому населению во время коллективизации, вызвали широкое повстанческое движение. И больше всего восстаний, более 4 тысяч восстаний, произошло на территории Украины», – напомнил он.

Полковник СБУ уверен: в основе преступления геноцида лежит марксистско-ленинская идеология, ведь Сталин в Украине реализовал идеи Ленина.

Последствия голода для Донбасса

По сравнению с остальными регионами Украины, Донбасс и Донецкая область меньше всего пострадали от голода. Ведь работа промышленности необходима была Сталину для стабильности коммунистического режима.

По информации «Национальной книги памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине», которую издали в 2008 году, на территории Донецкой области (в нынешних границах) погибли более 105 тысяч человек. А на территории Луганской области число погибших превысило 31 тысячу человек. Для сравнения, в тогдашних Киевской и Харьковской областях умерло более 2 миллионов человек.

Читайте ещё: ​Убиті Голодомором: реальна кількість жертв та докази штучності

В то же время, по данным карты массовых захоронений жертв Голодомора в 1932–1933 годах, только на территории города Донецка исследователи обнаружили пять таких захоронений (в Куйбышевском, Киевском и Будённовском районах). Также массовые захоронения умерших от голода нашли в Енакиеве, рядом с Иловайском, возле посёлка Металлист, в селе Благодатном и Великом Мешкове. Есть такие места и в Луганской области. Например, неподалёку от Алчевска. На подконтрольной украинским властям территории могилы расположены в районе Мирнограда Донецкой области.

И они ментально, культурно очень сильно чувствуют и идентифицируют себя непосредственно с Россией. И это как раз проявилось как следствие геноцида

Из-за голода вымирали целые сёла. А пустующие дома заполнили переселенцами из других частей Советского Союза. Одним из последствий Голодомора и переселения, по словам Валерия Удовиченко, и стал успех «русской весны» на Донбассе: «Население, которое было переселено на территории сёл, вымерших во время Голодомора, было перемещено с территорий России. И они ментально, культурно очень сильно чувствуют и идентифицируют себя непосредственно с Россией. И это как раз проявилось как следствие геноцида, потому что они подняли флаги другого государства, а не Украины (весной 2014 года – ред.)».

Голодомор признали геноцидом украинцев 15 государств-членов ООН. В России этот факт продолжают отрицать.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).

Читайте ще:

Нащадки тих, хто вижив у Голодомор, можуть позиватися до Кремля – прокурор Голомша​

Загиблих від Голодомору 1932–33 років у Бахмуті назвуть поіменно