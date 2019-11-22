Загиблих від Голодомору 1932-33 років у Бахмуті назвуть поіменно

В Бахмуті представлять базу даних людей по прізвищах, які загинули під час Голодомору. Громадська організація «Бахмут український» підготувала виставку архівних матеріалів в центрі міста на площі Свободи. Що вдалося знайти активістам, і як відзначитимуть роковини Голодомору у Бахмуті дізналось Радіо Донбас.Реалії

23 листопада в Україні відзначать день пам'яті жертв Голодоморів і політичних репресій. Громадська активістка з Бахмуту Наталя Жукова знайшла документи, які є підтвердженням того, що в 30-х роках минулого століття люди помирали саме від штучного голоду.

В цьому переліку 56 прізвищ, це місто Артемівськ.



«Я переглядала книжки краєзнавчі, і в книзі «Скорботний дзвін. Артемівський район. Місто Артемівськ». Я побачила там перелік людей з Артемівська, причиною смерті яких, за експертизою діагнозів міг бути голод. Ці дані оброблені групою фахівців, що працювали при Донецькому обласному архіві. Там є прізвища, ім’я по батькові, місце проживання, дата смерті, вік та діагноз. Для мене це було відкриття. Це ж наші містяни що ходили по тим самим вулицям, що і ми. В цьому переліку 56 прізвищ, це місто Артемівськ, зараз Бахмут. І 506 прізвищ, це разом з Часовим Яром, і ще 46 прізвищ по деяких сільрадах», – розповідає Жукова.

Після знахідки активісти громадської організації «Бахмут український» вирішили внести цей перелік в таблицю і розповсюдити, щоб якомога більше людей дізналося про Голодомор в місті.

Нехай кожен мешканець Бахмуту, який сумнівається, що у нас був Голодомор, хай він сам побачить



«Ми хочемо опублікувати та поширити цей перелік, може хтось з містян знайде свої прізвища, родичів, або сусідів. Я вважаю, що це дуже важливо побачити. Нехай кожен мешканець Бахмуту, який сумнівається, що у нас був Голодомор, хай він сам побачить. Якщо більше 500 людей померли у нас в 1932-1933 році з діагнозами «виснаження організму», «поступово наростаюча слабкість», «дистрофія». То що ж це тоді було, як не голодомор? Ніхто немає права на цьому спекулювати і називати це не голодом, та не геноцидом» – наголошує Наталя Жукова.

О десятій ранку в Бахмуті відкриють виставку о центрі міста, а о 15:40 пройде спільна міжконфесійна молитва, а о 16-й годині – загальнонаціональна хвилина мовчання – в місті запалять свічки пам’яті.

Пам’ятати про голодомор важливо, каже Наталя Жукова, адже голод 32-33 років торкнувся майже кожної українською родини. «Я спілкувалася з кількома жінками, які вже народжені в 40-х роках. Їх батьки приїхали сюди з інших регіонів, втративши там своїх дітей. Бо діти померли від голоду. Ці жінки ніколи не бачили своїх братів та сестер, але вони з таким болем кажуть про це. І ми вважаємо за необхідне поширювати цю інформацію», – каже Жукова.

«Наше завдання донести людям інформацію, щоб вони побачили на власні очі ці списки. Можливо хтось з родичів побачить. Ці виставки не одноденні, вони будуть продовжуватися. Таким чином ці списки побачить більша кількість людей. Ми хочемо донести всю трагедію цього періоду, бо не багато людей читають про це», – додає ще одна активістка, переселенка з Луганська Ольга Мещерякова.

Жінки сподіваються, що чим більше буде інформації про Голодомор, тим менше залишиться переконаних в тому, що голоду на Доннечині не було.

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