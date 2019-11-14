Музей Голодомору у Дніпрі вирішили назвати «Музеєм спротиву Голодомору»

Музей Голодомору в Дніпрі вирішили назвати «Музеєм спротиву Голодомору». Про це Радіо Свобода повідомив один із членів робочої групи зі створення музею Владислав Малько.

За його словами, при створенні нового тематичного музею вирішили акцентувати увагу не тільки на жертвах, а й на спротиві, зокрема, на антирадянських виступах та повстаннях у регіоні, серед яких одним із наймасштабніших було павлоградське повстання 1930-го року.

«Це рішення робочої групи, круглого столу, істориків. Наша область була одним із центрів повстанського руху. Має бути регіональний контекст. Музей спротиву акцентуватиме увагу не тільки на трагедії, але й на опорі», – сказав Малько.

Він додав, що сформовано робоча група з трьох істориків та громадських діячів, які координують роботу зі створення музею. Триває пошук приміщення.

Серед нових варіантів, які пропонують, – будівлі на правому березі міста: покинута будівля Палацу охорони здоров’я та недобудований Музей ракетно-космічної техніки.

Раніше стало відомо, що в Дніпрі ініціюють створення окремого тематичного музею пам’яті жертв Голодомору. Про це розповіла голова громадської ради при Дніпровській міській раді, яка ініціювала проєкт, Лілія Богачева. Позиція ініціаторів така – заклад має розташовуватись на території міста й бути доступним для відвідувачів.