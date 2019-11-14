Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 листопада 2019, Київ 18:18
Новини | Міжнародні

Музей Голодомору у Дніпрі вирішили назвати «Музеєм спротиву Голодомору»

Наразі в Україні існує два регіональні музеї, присвячені темі Голодомору, – у Меджибожі на Хмельниччині та в Миргороді на Полтавщині

Дивитись коментарі

Музей Голодомору в Дніпрі вирішили назвати «Музеєм спротиву Голодомору». Про це Радіо Свобода повідомив один із членів робочої групи зі створення музею Владислав Малько.

За його словами, при створенні нового тематичного музею вирішили акцентувати увагу не тільки на жертвах, а й на спротиві, зокрема, на антирадянських виступах та повстаннях у регіоні, серед яких одним із наймасштабніших було павлоградське повстання 1930-го року.

«Це рішення робочої групи, круглого столу, істориків. Наша область була одним із центрів повстанського руху. Має бути регіональний контекст. Музей спротиву акцентуватиме увагу не тільки на трагедії, але й на опорі», – сказав Малько.

/**/ /**/ Вшанування пам’яті жертв Голодоморів. Київ, остання субота листопада
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Голодомор-геноцид і Росія: чого не добилися українці, а добилися євреї та вірмени

Він додав, що сформовано робоча група з трьох істориків та громадських діячів, які координують роботу зі створення музею. Триває пошук приміщення.

Серед нових варіантів, які пропонують, – будівлі на правому березі міста: покинута будівля Палацу охорони здоров’я та недобудований Музей ракетно-космічної техніки.

Раніше стало відомо, що в Дніпрі ініціюють створення окремого тематичного музею пам’яті жертв Голодомору. Про це розповіла голова громадської ради при Дніпровській міській раді, яка ініціювала проєкт, Лілія Богачева. Позиція ініціаторів така – заклад має розташовуватись на території міста й бути доступним для відвідувачів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG