У Дніпрі ініціюють створення окремого музею пам’яті жертв Голодомору

У Дніпрі ініціюють створення окремого тематичного музею пам’яті жертв Голодомору. Про це сьогодні розповіла голова громадської ради при Дніпровській міській раді, яка ініціювала проєкт, Лілія Богачева, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами Богачевої, Дніпропетровська область була однією з найбільш постраждалих від голоду 1932-33 років і заслуговує на висвітлення цієї теми в окремому музейному закладі. Вона зазначила, що наразі триває пошук приміщення для музею. Позиція ініціаторів така – заклад має розташовуватись на території міста й бути доступним для відвідувачів.

«Наша пропозиція – створити його на території Індустріального парку на лівому березі. Це – європейський досвід: беруться старі приміщення й переобладнуються. Була також пропозиція зробити музей на 9-му кілометрі Запорізького шосе, біля меморіалу, але будівельники, архітектори сказали нам, що, згідно з нормами ДБН, нічого там робити не можна. Тому ведемо діалог з міськрадою про приміщення на території міста. Далі стоятиме питання про підпорядкування й фінансування музею», – додала Лілія Богачева.

У середу в Дніпрі провели засідання «круглого» столу щодо ініціативи зі створення музею за участі представників влади, громадськості та науковців.

Секретар міськради Олександр Санжара заявив, що мерія підтримує ідею, готова допомогти з пошуком приміщення та розглянути можливість співфінансування проєкту.

«Позиція міської влади однозначна – музей потрібен, ми підтримуємо цю ідею. Він має відображати усі події, які трапилися на території Дніпропетровської області у ті часи, тож це питання регіону, але місто буде допомагати максимально», – сказав Олександр Санжара.

Наразі в Україні існує два регіональні музеї, присвячені темі Голодомору, – у Меджибожі на Хмельниччині та в Миргороді на Полтавщині.