Член Бундестагу розповів про перебіг розгляду петиції щодо Голодомору

Член петиційного комітету Бундестагу Арнольд Фаатц у коментарі Deutsche Welle заявив, що під час розгляду петиції щодо визнання Голодомору геноцидом німецьке міністерство закордонних справ висловлювало заперечення.

«МЗС хоче, аби петицію було відхилено з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначене до 1951 року. ... Те ж саме стосується й іншого аргументу – що, окрім українців, це штучно влаштований голод мав і інших жертв, зокрема, в Росії, на Кавказі. Цей аргумент, на мою думку, так само більше схожий на відмовку. Дві каденції Бундестагу тому вже була схожа петиція, тоді МЗС уже реагувало на неї подібними аргументами й робить це тепер знову», – сказав Фаатц.

За його словами, петиційний комітет Бундестагу провів відкрите засідання й муситиме тепер приймати рішення, але коли його ухвалять – невідомо.

«Швидше за все, рішення буде: відхилити петицію, обґрунтовуючи це тим, що це, мовляв, усе було жахливо, але поняття геноциду тут використовувати не можна. Інша альтернатива – передати петицію в МЗС із проханням врахувати її», – зазначив депутат.

Раніше сьогодні посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив про початок розгляду петиції щодо Голодомору у комітеті.

Петиція про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українців, розміщена на сайті парламенту Німеччини, набрала необхідні 50 тисяч голосів.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.