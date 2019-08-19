Зеленський на зустрічі з Нетаньягу закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом

Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу. Про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу 19 серпня.

Зеленський нагадав, що, окрім переговорів, візит Нетаньягу до Києва передбачає покладання квітів до меморіалів жертвам Голодомору та Голокосту.

«Я знаю, як позитивно засоби масової інформації висвітлюють відвідання у ході візиту прем’єр-міністра Ізраїлю до Національного меморіалу пам’яті жертв Голодомору. Розумію, як тепло це буде сприйняте українським суспільством. Я звернувся до ізраїльської сторони з закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Сьогодні також ми з паном Нетаньягу відвідаємо Бабин Яр і вшануємо жертв масових розстрілів у Бабиному Яру та Голокосту», – сказав Зеленський.

Нетаньягу у своєму виступі згадав про Голокост і зокрема розстріли в Бабиному Яру під час Другої світової війни.

«У нас були періоди прекрасного процвітання в наших двосторонніх стосунках, але були й періоди абсолютно неймовірної трагедії. Під час Голокосту сотні тисяч євреїв було вбито, і ми сьогодні будемо відвідувати Бабин Яр, де тисячі євреїв було знищено нацистами та їхніми колаборантами», – заявив він.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Аналогічну оцінку йому офіційно надали 16 країн, Ізраїль до них не входить.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.