Нетаньягу запросив Зеленського до Єрусалиму «найближчим часом»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Єрусалим найближчим часом.

«Хочу запросити вас до Єрусалиму. Ми вже погодилися, що це буде, якщо не наступного тижня, то принаймні дуже скоро. Запрошуємо до нашої столиці», – сказав Нетаньягу під час брифінгу із Зеленським у Києві 19 серпня.

Нетаньягу ввечері 18 серпня прибув до Києва із дводенним візитом – це перший за 20 років візит голови ізраїльського уряду до України.

Ізраїль вважає Єрусалим своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством. Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави.

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Президент США Дональд Трамп на початку минулого року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики Вашингтону в цьому відношенні.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

У травні 2018 року Сполучені Штати Америки офіційно перенесли своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Це рішення викликало схвальні відгуки в Ізраїлі і протест із боку палестинців, союзників США і багатьох інших країн світу.