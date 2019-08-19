Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу вперше за 20 років відвідує Україну

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ввечері 18 серпня прибув до Києва із дводенним візитом – це перший за 20 років візит голови ізраїльського уряду до України.

У Києві Нетаньягу зустрінеться для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, а також вшанує пам’ять євреїв, загиблих у Бабиному Яру під час Другої світової війни.

Ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу стане одним із перших іноземних лідерів, який у Києві зустрінеться з новим президентом України Володимиром Зеленським після його вступу на посаду.

Перед вильотом до Києва Нетаньягу пообіцяв під час свого візиту обговорити із президентом України Володимиром Зеленським економічну співпрацю між державами.

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«Сотні тисяч громадян Ізраїлю – репатріантів з України, становлять собою живий зв'язок між двома державами, і наші відносини міцнішають. Я буду говорити з президентом про створення зони вільної торгівлі, про пенсійну угоду і про багато інших питань, які ще більше зміцнять прекрасні відносини між двома державами», – сказав голова уряду перед вильотом до Києва.

Нетаньягу приїжджав до України під час своєї першої каденції на посаді прем’єр-міністра – у 1999 році. Це був останній візит голови уряду Ізраїлю до України.

Україна й Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі на початку 2019 року. Верховна Рада ратифікувала документ 11 липня. Річний товарообіг між країнами становить 1,34 мільярда доларів.