Раз на 20 років. Ізраїльський прем’єр Нетаньягу їде з візитом до Києва

В Україну з візитом має прибути ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу. Візит триватиме два дні і розпочнеться 18 серпня. В Києві Нетаньягу зустрінеться для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, а також вшанує пам’ять євреїв, загиблих у Бабиному Яру під час Другої світової війни.

Ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу стане одним із перших іноземних лідерів, який у Києві зустрінеться з новим президентом України Володимиром Зеленським після його вступу на посаду

У Києві після інавгурації Зеленського з ним зустрічалась молдовський прем’єр Мая Санду, але лідером Молдови – за всієї обмеженості його конституційних повноважень – все ж є президент, а в Ізраїлі лідером є саме прем’єр-міністр.

Останній раз прем’єр Ізраїлю був у Києві 20 років тому і ним був той же Нетаньягу, але під час своєї першої прем’єрської каденції. Тоді його в Києві приймав Леонід Кучма.

Хоча в Україні бували президенти Ізраїлю – і Шимон Перес, і Реувен Рівлін.

Нетаньягу був одним із перших, хто привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах.

Зеленський є українцем єврейського походження і Україна зараз є другою в світі країною після Ізраїлю, де і президент, і прем’єр є євреями.

Стратегічні партнери

Україна та Ізраїль вважають одне одного стратегічними партнерами.

Багато хто в Україні дивиться на Ізраїль як взірець важкої, проте успішної боротьби за виживання і відстоювання власних інтересів

«Ми повинні стати… ізраїльтянами – в обороні рідної землі…» – сказав Зеленський у своїй інавгураційній промові у травні, перераховуючи країни, на які треба рівнятися.

В українсько-російському протистоянні та війні Ізраїль займає обережний підхід.

З одного боку, підтримує суверенітет України, надає деяке озброєння, лікує поранених українських військових, приймає на відпочинок дітей загиблих українських вояків.

Водночас Беньямін Нетаньяху має добрі стосунки з російським президентом Володимиром Путіним, якого у вересні очікують з візитом в Ізраїлі.

Також під час голосувань в ООН з українських питань Ізраїль часто займає позицію нейтралітету аби не дратувати Росію, яка вже кілька років військово присутня в сусідній Сирії.

Та й Україна в ООН голосує не завжди за Ізраїль. Через це у грудні 2016 року був навіть скасований візит прем’єра Володимира Гройсмана до Ізраїлю, бо перед цим Україна в ООН фактично засудила політику побудови ізраїльських поселень на палестинських територіях. Візит Гройсмана до Держави Ізраїль відбувся лише через чотири місяці, у квітні 2017 року.

Минулого місяця прем’єра Нетаньягу запитали щодо можливого посередництва між Україною та Росією. Ось що він відповів: «По-перше, я не можу сказати, що я досить добре знаю їхні проблеми, у нас є достатньо своїх проблем. По-друге, якщо я займусь цим, я можу створити очікування [з обох сторін], які я не можу втілити».

«Тож до цього часу я ввічливо відмовлявся від таких пропозицій, але оскільки ви спитали, я ще раз поміркую щодо цього», – додав ізраїльський прем’єр.

Економічна співпраця

Україна та Ізраїль відтепер мають зону вільної торгівлі, підписану на початку цього року і ратифіковану Верховною Радою 11 липня.

Річний товарообіг становить 1,34 мільярда доларів Переважно це зерно, феросплави, продукція хімічної промисловості. Все більше роль відіграє також ІТ-галузь і обидві сторони бачать перспективу для збільшення товарообігу між двома країнами.

Україна та Ізраїль змогли недавно владнати суперечку щодо затримок і повернень значної кількості громадян в аеропортах обох країн. Першим почав Ізраїль, піклуючись про безпеку, а Україна відповіла аналогічними кроками.

Врешті вдалося домовитись про процедуру полегшеного перетину кордону громадянами.

Внутрішня політика

Прем’єр Нетаньягу їде до Києва перед вересневими – повторними – виборами в Ізраїлі. Після квітневої перемоги партія «Лікуд» Нетаньягу не змогла сформувати правлячу коаліцію і в середині вересня ізраїльтяни знову підуть на виборчі дільниці.

Не виключено, що візитом до України Нетаньягу прагне заручитись прихильністю багатьох ізраїльтян-вихідців з України. Близько півмільйона ізраїльтян мають українське коріння.

Також оглядачі не виключають, що під час візиту Нетаньягу може попросити перенести українське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима, як це США зробили у травні 2018 року.

Україна є домом для четвертої за чисельністю єврейської громади Європи – в Україні живе принаймні понад 300 тисяч євреїв.

Прем’єр Нетаньягу також візьме участь у вшануванні пам’яті жертв у Бабиному Яру. Під час Другої світової війни там загинули десятки тисяч євреїв (історики називають цифри від 33 тисяч до понад 50 тисяч і навіть понад 70 тисяч загиблих євреїв у київському Бабиному Яру).

За кількістю праведників Україна є четвертою у світі. Понад 2600 українців визнані Ізраїлем праведниками за порятунок євреїв під час Голокосту.

Сам Ізраїль наразі не визнав сталінський Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Таке визнання з боку Ізраїлю мало би для України колосальне значення для утвердження пам'яті про Голодомор у світі і могло б підштовхнути інші держави до активнішого визнання Голодомору геноцидом, здійсненим комуністичним режимом.

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