Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Серпень 2019, Київ 08:38
Політика

Раз на 20 років. Ізраїльський прем’єр Нетаньягу їде з візитом до Києва

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Тель-Авів, 15 травня 2017 року

Дивитись коментарі

В Україну з візитом має прибути ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу. Візит триватиме два дні і розпочнеться 18 серпня. В Києві Нетаньягу зустрінеться для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, а також вшанує пам’ять євреїв, загиблих у Бабиному Яру під час Другої світової війни.

Ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу стане одним із перших іноземних лідерів, який у Києві зустрінеться з новим президентом України Володимиром Зеленським після його вступу на посаду

У Києві після інавгурації Зеленського з ним зустрічалась молдовський прем’єр Мая Санду, але лідером Молдови – за всієї обмеженості його конституційних повноважень – все ж є президент, а в Ізраїлі лідером є саме прем’єр-міністр.

Останній раз прем’єр Ізраїлю був у Києві 20 років тому і ним був той же Нетаньягу, але під час своєї першої прем’єрської каденції. Тоді його в Києві приймав Леонід Кучма.

Президент України Леонід Кучма (праворуч) і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Київ, 21 березня 1999 року
Президент України Леонід Кучма (праворуч) і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Київ, 21 березня 1999 року

Хоча в Україні бували президенти Ізраїлю – і Шимон Перес, і Реувен Рівлін.

/**/ /**/ /**/ Шимон Перес (архівне фото)
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Шимон Перес українцям: «Чим більша ваша мрія, тим більшого ви досягнете»

Нетаньягу був одним із перших, хто привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах.

Зеленський є українцем єврейського походження і Україна зараз є другою в світі країною після Ізраїлю, де і президент, і прем’єр є євреями.

Стратегічні партнери

Україна та Ізраїль вважають одне одного стратегічними партнерами.

Багато хто в Україні дивиться на Ізраїль як взірець важкої, проте успішної боротьби за виживання і відстоювання власних інтересів

«Ми повинні стати… ізраїльтянами – в обороні рідної землі…» – сказав Зеленський у своїй інавгураційній промові у травні, перераховуючи країни, на які треба рівнятися.

В українсько-російському протистоянні та війні Ізраїль займає обережний підхід.

З одного боку, підтримує суверенітет України, надає деяке озброєння, лікує поранених українських військових, приймає на відпочинок дітей загиблих українських вояків.

Натан Хазін – ексрадник начальника генштабу ЗСУ, аеророзвідник, який неодноразово працював у зоні АТО (архівне фото)
Натан Хазін – ексрадник начальника генштабу ЗСУ, аеророзвідник, який неодноразово працював у зоні АТО (архівне фото)

Водночас Беньямін Нетаньяху має добрі стосунки з російським президентом Володимиром Путіним, якого у вересні очікують з візитом в Ізраїлі.

Також під час голосувань в ООН з українських питань Ізраїль часто займає позицію нейтралітету аби не дратувати Росію, яка вже кілька років військово присутня в сусідній Сирії.

Та й Україна в ООН голосує не завжди за Ізраїль. Через це у грудні 2016 року був навіть скасований візит прем’єра Володимира Гройсмана до Ізраїлю, бо перед цим Україна в ООН фактично засудила політику побудови ізраїльських поселень на палестинських територіях. Візит Гройсмана до Держави Ізраїль відбувся лише через чотири місяці, у квітні 2017 року.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман (ліворуч) і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Тель-Авів, 15 травня 2017 року
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман (ліворуч) і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Тель-Авів, 15 травня 2017 року

Минулого місяця прем’єра Нетаньягу запитали щодо можливого посередництва між Україною та Росією. Ось що він відповів: «По-перше, я не можу сказати, що я досить добре знаю їхні проблеми, у нас є достатньо своїх проблем. По-друге, якщо я займусь цим, я можу створити очікування [з обох сторін], які я не можу втілити».

«Тож до цього часу я ввічливо відмовлявся від таких пропозицій, але оскільки ви спитали, я ще раз поміркую щодо цього», – додав ізраїльський прем’єр.

Економічна співпраця

Україна та Ізраїль відтепер мають зону вільної торгівлі, підписану на початку цього року і ратифіковану Верховною Радою 11 липня.

Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час прес-конференції за підсумками підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Єрусалим, 21 січня 2019 року
Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час прес-конференції за підсумками підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем. Єрусалим, 21 січня 2019 року

Річний товарообіг становить 1,34 мільярда доларів Переважно це зерно, феросплави, продукція хімічної промисловості. Все більше роль відіграє також ІТ-галузь і обидві сторони бачать перспективу для збільшення товарообігу між двома країнами.

Україна та Ізраїль змогли недавно владнати суперечку щодо затримок і повернень значної кількості громадян в аеропортах обох країн. Першим почав Ізраїль, піклуючись про безпеку, а Україна відповіла аналогічними кроками.

Врешті вдалося домовитись про процедуру полегшеного перетину кордону громадянами.

Внутрішня політика

Прем’єр Нетаньягу їде до Києва перед вересневими – повторними – виборами в Ізраїлі. Після квітневої перемоги партія «Лікуд» Нетаньягу не змогла сформувати правлячу коаліцію і в середині вересня ізраїльтяни знову підуть на виборчі дільниці.

Не виключено, що візитом до України Нетаньягу прагне заручитись прихильністю багатьох ізраїльтян-вихідців з України. Близько півмільйона ізраїльтян мають українське коріння.

Також оглядачі не виключають, що під час візиту Нетаньягу може попросити перенести українське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима, як це США зробили у травні 2018 року.

Україна є домом для четвертої за чисельністю єврейської громади Європи – в Україні живе принаймні понад 300 тисяч євреїв.

Під час Мегамаршу вишиванок в Одесі, 20 травня 2017 року
Під час Мегамаршу вишиванок в Одесі, 20 травня 2017 року

Прем’єр Нетаньягу також візьме участь у вшануванні пам’яті жертв у Бабиному Яру. Під час Другої світової війни там загинули десятки тисяч євреїв (історики називають цифри від 33 тисяч до понад 50 тисяч і навіть понад 70 тисяч загиблих євреїв у київському Бабиному Яру).

Під час вшанування пам’яті вбитих нацистами євреїв у Бабиному Яру. Київ, 13 квітня 2018 року
Під час вшанування пам’яті вбитих нацистами євреїв у Бабиному Яру. Київ, 13 квітня 2018 року

За кількістю праведників Україна є четвертою у світі. Понад 2600 українців визнані Ізраїлем праведниками за порятунок євреїв під час Голокосту.

Сам Ізраїль наразі не визнав сталінський Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Таке визнання з боку Ізраїлю мало би для України колосальне значення для утвердження пам'яті про Голодомор у світі і могло б підштовхнути інші держави до активнішого визнання Голодомору геноцидом, здійсненим комуністичним режимом.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Український вимір Держави Ізраїль: два президенти і три прем’єри народилися на українській землі

Україна-Ізраїль: від Жидівського куреня УГА і загонів «Хагани» – до Єврейської чоти УДА

Шимон Перес українцям: «Чим більша ваша мрія, тим більшого ви досягнете»​

Кому вигідно звинувачувати українців в антисемітизмі?

  • 16x9 Image

    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters в Києві, на Всесвітній службі Бі-Бі-Сі в Лондоні, кореспондентом телеканалу 1+1 та агенції УНІАН в Брюсселі, а нині - редактор Радіо Свобода в Празі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG