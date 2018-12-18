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18 Грудень 2018, Київ 21:48
Новини | Політика

Ізраїль порушує перед Києвом питання перенесення посольства України до Єрусалима – посол Ліон

Проти перенесення дипломатичних представництв з Тель-Авіва до Єрусалима різко виступають палестинці, які також вважають це місто (або щонайменше його частину) столицею своєї майбутньої держави

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Ізраїль сподівається, що Україна долучиться до процесу, який розпочали США, і перенесе своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима. Про це, відповідаючи 18 грудня на запитання Радіо Свобода, заявив посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон.

«Ви питаєте, чи порушуємо ми (Ізраїль – ред.) це питання перед українською владою, і я відповім: так. Це питання ми адресуємо при спілкуванні з представниками влади різних рівнів», – наголосив Ліон.

Першими 2018 року заявили про перенесення свого посольства з Тель-Авіва до Єрусалима США, днями про це повідомила Австралія, нагадав Ліон. Він також повідомив, що Чехія перенесла до Єрусалима свою торговельно-економічну місію та культурний центр.

У жовтні цього року в українському парламенті був зареєстрований проект постанови Верховної Ради про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і перенесення посольства України в це місто.

Проти перенесення дипломатичних представництв з Тель-Авіва до Єрусалима різко виступають палестинці, які також вважають це місто (або щонайменше його частину) столицею своєї майбутньої держави.

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