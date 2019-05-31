У Дніпрі вручили відзнаки Праведників світу нащадкам родини, яка під час Голокосту врятувала єврейську жінку

У Дніпрі 31 травня надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю Джоел Ліон нагородив дипломами та медалями Праведників народів світу нащадків людей, які, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв під час Другої світової війни.

Ліон вручив відзнаки Праведників народів світу Ганни та її сина Василя Ялинських їхній спадкоємиці – Валентині Заєць, яка мешкає в Дніпрі.

Як розповів посол, у роки Другої світової війни бабуся та батько Заєць мешкали на Черкащині, де врятували від знищення єврейську жінку з містечка Звенигородка.

Заміжня жінка Ціпа, яка мала трьох доньок, була змушена тікати від переслідувань й майже півроку переховуватись в руїнах колишньої фабрики. Там її й відшукала Ганна Ялинська, яка разом із сином надала жінці притулок, одяг і харчі. У порятунку єврейки допомагали й інші мешканці села. Три доньки Ціпи також вижили завдяки допомозі небайдужих людей.

«Ми не знаємо, як віддячити цим людям, але ми маємо це зробити», – сказав посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон, вручаючи відзнаки.

Праведниками народів світу у світському розумінні називають неєвреїв, які ризикували життям під час Другої світової війни, аби врятувати євреїв від знищення в ході Голокосту. За даними на 1 січня 2019 року, звання Праведника народів світу було присвоєне 2 634 громадянам України. За кількістю Праведників Україна посідає четверте місце в світі після Польщі, Нідерландів та Франції.