Ізраїльські ЗМІ обговорюють візит Нетаньягу до України в контексті протистояння між Києвом і Москвою

Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу прибуде до Києва 18 серпня і протягом двох днів зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Бабиному Яру. Це – перший візит іноземного лідера до України з часу інавгурації президента Зеленського і перший за 20 років візит ізраїльського прем’єра. У зв’язку з очікуваним візитом ізраїльська преса також обговорює питання про те, чи зможе їхній прем’єр стати посередником між Україною та Росією.

Ізраїльська преса звернула увагу на версію російського видання, згідно з якою, візит Беньяміна Нетаньягу до Києва є частиною плану Вашингтона «покласти край конфлікту між Росією та Україною шляхом закулісних переговорів». Із цим припущенням вийшов російський таблоїд «Наша Версія», який написав, що президент США Дональд Трамп, який назвав Зеленського «розумним хлопцем», зазначив, що той повинен укласти «угоду» з президентом Росії Володимиром Путіним перед тим, як його покличуть до Вашингтона. Тож ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу президент США намагається задіяти як посередника, інформує своїх читачів ізраїльське агентство JTA.

Про те, що Нетаньягу міг би стати непоганим посередником між Києвом і Москвою, пише ізраїльський журналіст родом з України – Шімон Бріман. У своєму повідомленні, яке розміщує сайт «Українсько-єврейська зустріч», він пише, що нещодавно Нетаньягу провів розмову з місцевими журналістами і блогерами, на якій Бріман прямо поставив запитання Нетаньягу про можливість його посередництва.

На що Нетаньягу відповів, що його часто просять бути посередником, зокрема, в країнах Африки, чи Південної Америки. Але він «не поспішає це робити».

«По-перше, я не можу сказати, що знаю досить добре їхні проблеми, і мені вистачає тих проблем, які є у нас. По-друге, якщо я ввійду в цю тему, то можу створити очікування (у обох сторін), які я не зможу виконати. Тому досі я ввічливо відмовлявся від таких пропозицій, але раз ти просиш, то я перевірю цю опцію ще раз», – сказав Нетаньягу у відповідь на запитання Брімана.

За словами ізраїльського журналіста, Нетаньягу і Путін є у постійному телефонному контакті. За інформацією ізраїльських ЗМІ, президента Росії запросили на відкриття в Єрусалимі пам’ятника жертвам блокади Ленінграда, що має відбутися у вересні.

«Тому, – на думку Брімана, – цілком ймовірно, що Нетаньягу дійсно може стати тим нейтральним політичним лідером, якого однаково шанують і у Києві, і у Москві, і який здатний налагодити мости неформального спілкування для пошуку миру між Росією і Україною».

Боротьба за голоси вихідців з Україні

Інші ізраїльські оглядачі відзначають, що візит Нетаньягу до Києва вигідний самому ізраїльському прем’єрові, адже він відбувається напередодні виборів до ізраїльського Кнессету, ізраїльського однопалатного парламенту.

Політичні опоненти кажуть, що візит відбувається саме зараз, тому що Бетаньягу намагається переманити на свій бік російськомовних виборців від Авігдора Лібермана з праворадикальної націоналістичної партії «Наш дім Ізраїль». Про це пише ізраїльська англомовна газета The Jerusalem Post.

Рекламна кампанія Нетаньягу будувалася на гаслі, що він може говорити напряму зі світовими лідерами – «Бібі Нетаньяху – це вища ліга». В Ізраїлі це гасло тиражувалося разом з плакатами, розвішаними на хмарочосах, де він зображений із Путіним, із Трампом, із президентом Індії. На тлі цього у російськомовній пресі навіть почалося обговорення на тему, кого Ізраїль підтримує у російсько-українському конфлікті.

А тому, на думку місцевих оглядачів, важливо було показати, що Нетаньягу прихильний і до України, щоб за нього проголосували і вихідці з України.

Газета The Jerusalem Post наголошує, що за словами дипломатичних чиновників, візит Нетаньягу має дипломатичне значення, оскільки Україна є корисною Ізраїлю на майданчику ООН та інших міжнародних форумах, тому Ізраїлю важливо проявити свою вдячність.

Візит Нетаньяху також може потенційно дати йому політичні дивіденди, особливо, якщо він зможе відповісти на очікування більше ніж 200 000 іммігрантів з України, які прибули до Ізраїлю, починаючи з 1990 року. Наприклад, Україна в принципі погодилася виплачувати пенсії іммігрантам, які приїхали після того, як Київ проголосив незалежність у 1991 році, але це питання заплуталося в урядовій бюрократії та ще не розглядалося в українському парламенті.

В ізраїльській пресі наголошують, що Україна є єдиною у світі державою, поза Ізраїлем, де і президент і прем’єр-міністр є євреями, маючи на увазі президента Володимира Зеленського і голову уряду Володимира Гройсмана.

«Хоча питання стосується «лише» приблизно 7000–8000 українських іммігрантів в Ізраїлі, якщо Нетаньяху міг би отримати якусь обіцянку від Зеленського, він зможе використати її у битві з Ліберманом за російськомовних виборців, показавши, що він обстоює інтереси іммігрантів», – пише кореспондент Jerusalem Post.

Нетаньягу востаннє відвідував Україну в 1999 році, через 2 місяці він програв вибори:

Напередодні, 7 серпня Зеленський підписав Закон про вільну торгівлю з Ізраїлем, який парламент ратифікував місяцем раніше.

Товарообіг між двома країнами минулого року становив 1,34 мільярди доларів США, в основному складався із зерна, чорних металів, хімікатів та мінерального палива.

Згідно з угодою, мита будуть скасовані приблизно для 80% ізраїльських товарів та 70% – українських.

Коли в січні Україна та Ізраїль офіційно підписали угоду про вільну торгівлю, Нетаньягу оголосив, що відносини з Києвом є «міцними» і ґрунтуються на «глибоких історичних та культурних коренях».

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