Добросусідські відносини з Росією стануть можливими лише, коли вона піде з України – Андреас Каппелер

У фокусі цьогорічного Книжкового Арсеналу була тема сусідства, співжиття, спільного буття на підставі цінностей і домовленостей. З огляду на це «Історична свобода» звернула увагу на нові книжки, присвячені історії міжнаціональних відносин.

Одним із найпомітніших у цьому плані видань стала книжка швейцарського історика Андреаса Каппелера – «Нерівні брати: українці та росіяни від середньовіччя до сучасності», присвячена історії українсько-російських відносин.

​На думку автора, нормалізації українсько-російський відносин дуже шкодить те, що чимало росіян, а надто російська влада, досі не можуть позбутися імперського комплексу, що українці ніби їхні молодші брати.

Андреас Каппелер наголошує, що в другій половині XVII століття предки теперішніх українців не лише прийняли підданство московського царя, а й доклали великих зусиль, аби перетворити Московське царство на Російську імперію. Показово, що першою російською імперською доктриною став «Синопсис», написаний архімандритом Києво-Печерської лаври Інокентієм Ґізелем. Честолюбство і кар’єрні устремління українців відіграли велику роль у становленні Російської імперії.

Утім, у ХІХ столітті, коли по всій Європі актуалізувалося національне питання, становлення української нації стало одним із головних викликів імперії. Тривалий час українська ідея змагалася із малоросійською.

Остаточну перемогу української ідентичності під час революції 1917-1921 років зумовило те, що вона була ближчою для українських селян.

Однією з визначальних ознак українсько-російських відносин є асиметричність.

Російська імперія не визнавала українців як рівноправний народ

«Російська імперія не визнавала українців як рівноправний народ. Такий комплекс притаманний і російському суспільству загалом. У СРСР було дещо інакше, але все одно подібне ставлення існувало... Малоросіянський комплекс вдалося прищепити навіть багатьом українцям», – розповідає Андреас Каппелер.

За його словами, стереотипи про меншість і несамодостатність українців поділяє не лише російська влада, а й російське суспільство. І це головна перепона до українсько-російського порозуміння.

Одним із наслідків конфлікту між Україною і Росією, який розпочався в 2014 року з окупації та анексії Криму, стала руйнація міфу про дружбу і братерство українського та російського народів. На думку Андреаса Каппелера, конфлікт цей обіцяє бути тривалим саме з огляду на російські імперські стереотипи.

Скажімо, Франція та Німеччина неодноразово воювали в ХІХ-ХХ століттях. Ці народи пролили дуже багато пролили крові, але зуміли перейти від миру до ворожнечі.

Проте, як зазначає Андреас Каппелер, українцям і росіянам буде помиритися складніше. Адже німці та французи сприймали одне одного як рівноправних суб’єктів. А натомість Росія досі не сприймає Україну як рівну собі.

«Нормальні добросусідські відносини стануть можливими лише тоді, коли Росія піде з України… коли відмовиться від ролі великого брата», – наголошує Андреас Каппелер.

«Здобудеш державу Ізраїль або загинеш у боротьбі за неї»

Під такою назвою вийшов український переклад спогадів одного із лідерів сіонізму Володимира (Зеєва) Жаботинського. Вони присвячені створенню добровольчого Єврейського легіону в складі британської армії під час Першої світової війни.

Також книжка містить кілька статей, присвячених українсько-єврейським відносинам. Володимир Жаботинський народився в Одесі і тривалий час працював кореспондентом одеських видань. Тож, українська тематика йому була добре відома.

«У нас останнім часом часто міркують про ізраїльську модель національної безпеки. У цих спогадах можна побачити витоки цієї моделі», – розповідає упорядник книжки Олексій Бешуля.

Назва книжки перегукується із гаслом Організації українських націоналістів: «Здобудеш Українську державу або згинеш у боротьбі за неї».

За словами упорядника, така назва виникла в результаті усвідомлення того, що історія боротьби сіоністів за створення держави Ізраїль дуже подібна до історії боротьби українських націоналістів. А Єврейський легіон у складі британської армії, до створення якого активно долучився Володимир Жаботинський, дуже нагадує легіон Українських січових стрільців у складі австро-угорської армії.

«Сіоністи дуже подібні до оунівців, Жаботинського можна порівняти із Коновальцем», – каже Олексій Бешуля.

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