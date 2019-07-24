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24 Липень 2019, Київ 09:47
Новини | Міжнародні

Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію на підтримку Ізраїлю

Конгрес США

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Палата представників Конгресу США 23 липня схвалила резолюцію про протидію глобальному руху бойкоту проти Ізраїлю. У резолюції, автором якої є демократ зі штату Іллінойс Бред Шнайдер, ідеться, що Конгрес відкидає спроби бойкоту Ізраїлю і американських компаній, які співпрацюють з ізраїльськими фірмами.

У документі стверджується, що рух на підтримку бойкоту Ізраїлю «підриває» спроби вирішення конфлікту шляхом створення палестинської держави на територіях Палестинської автономії, оскільки такі дії вимагають поступок від Ізраїлю і спонукає палестинців відкидати переговори, сподіваючись на поступки в результаті міжнародного тиску. Американські законодавці підтвердили підтримку принципу створення незалежної демократичної палестинської держави.

Голосування виявило розбіжності щодо цього питання серед демократів-законодавців.

16 демократів проголосували проти резолюції, серед них представники так званого прогресивного крила партії, Ільхан Омар зі штату Міннесота і Рашида Тлейб зі штату Мічиган, які підтримують бойкот Ізраїлю.

Нагадавши про палестинське походження своєї родини, Тлейб заявила, що не може залишатися осторонь і спостерігати за цим зазіханням на свободу слова і на право бойкотувати «расистську політику уряду держави Ізраїль». З подібною заявою виступила і народжена в Сомалі Омар.

Більшість американських законодавців наполягає, що критика політики уряду Біньяміна Нетаньягу прийнятна, натомість неприйнятні прояви антисемітизму або бойкот ізраїльських виробників.

Лідери демократів у Палаті представників запропонували резолюцію в межах прискореного процесу, який вимагав більшості в дві третини голосів для ухвалення рішення і обмеженого обговорення до 40 хвилин. Ніхто не висловився проти резолюції під час призначених дебатів, проте Омар і Тлейб виступили із заявами до початку процедури в Палаті, щоб пояснити, чому вони голосують проти.

Палата представників 23 липня також схвалила резолюцію про надання додаткової допомоги Ізраїлю для гарантування безпеки держави.

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