В Ізраїлі назвали єврейське поселення на честь Трампа

В Ізраїлі перейменували єврейське поселення на окупованих Голанських височинах на честь президента США Дональда Трампа на знак подяки йому за визнання цього регіону ізраїльською територією.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликав для цього 16 червня виїзне засідання кабінету міністрів у поселенні Брухім із населенням близько 10 осіб. Під час урочистої церемонії він відкрив табличку з новою назвою поселення – Рамат-Трамп («Трампові височини»). Нетаньягу також назвав Трампа «великим другом» Ізраїлю.

Трамп відтак розмістив фотографії з церемонії у своєму твітері і подякував Ізраїлеві «за цю високу честь».

Президент США офіційно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими височинами 25 березня. Це рішення викликало різку критику у світі.

Ізраїль захопив Голанські височини в Сирії в перебігу війни 1967 року, а 1981 року оголосив про анексію цієї території до свого складу. Практично вся міжнародна спільнота відкинула такий крок і далі вважає цей регіон окупованою частиною Сирії.