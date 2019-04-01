Ліга арабських держав протестує проти визнання Голанських висот ізраїльськими

Ліга арабських держав висловила протест проти рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами.

У фінальній заяві за результатами саміту, що тривав протягом дня 31 березня в Тунісі, лідери країн Ліги підтвердили, що вважають регіон «окупованою територією Сирії».

Ліга арабських держав також звернулася до Ірану із закликом до відносин, «побудованих на доброму сусідстві, невтручанні у внутрішні справи один одного, відмові від застосування сили чи погроз та утриманні від дій, які можуть підважити безпеку і стабільність у регіоні».

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Король Саудівської Аравії Салман, відкриваючи саміт, заявив, що саме втручання Ірану призводить до дестабілізації в регіоні.

До Ліги входить 22 країни-члени, проте членство Сирії було призупинене 2011 року після жорстких придушень протестів і подальшого початку війни, яка триває досі.

22 березня​ Трамп заявив, що США мають визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами. Країни Заходу розкритикували ці слова.

Голанські висоти – територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.