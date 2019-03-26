Україна не визнає Голанські висоти частиною Ізраїлю – МЗС

Україна в питанні суверенітету над Голанськими висотами керується Статутом ООН і виконує рішення Ради безпеки ООН, наголосила 26 березня речниця МЗС України Катерина Зеленко.

«Питання Голанських висот неодноразово розглядалися Радою безпеки ООН, яка ухвалила відповідні рішення, зокрема резолюції № 242 від 1967 р., № 465 від 1980 р., № 497 від 1981 р. Наша держава продовжує послідовно виступати за досягнення всеосяжного мирного врегулювання на Близькому Сході та врахування легітимних безпекових інтересів Ізраїлю», – ідеться в повідомленні.

Чотири держави з регіону Перської затоки засудили США за визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт виступили з критикою Вашингтона, а в Ер-Ріяді попередили, що рішення президента США Дональда Трампа ускладнить пошук мирного шляху і позначиться на стабільності в регіоні.

Будучи союзниками США, всі чотири держави підкреслили, що вважають анексовані Ізраїлем в 1981 році Голанські висоти окупованими арабськими територіями.

Саудівська Аравія назвала документ «явним порушенням Статуту ООН і міжнародного права».

22 березня​ Трамп заявив, що США мають визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами. Країни Заходу розкритикували ці слова.

Голанські висоти – територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.