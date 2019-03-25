Президент США Дональд Трамп офіційно визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Під час підписання офіційної прокламації 25 березня в Білому домі Трамп сказав, що США мали визнати суверенітет Ізраїлю над цією територією «десятиліття тому».

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав документ «відважною прокламацією», а цей день – «історичним». На його думку, ізраїльські військові перемоги на Голанських висотах трансформувалися в дипломатичну перемогу.

22 березня​ Трамп заявив, що США мають визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами. Країни Заходу розкритикували ці слова.

Голанські висоти – територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.