Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу вперше за 20 років відвідає Україну

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вперше за 20 років відвідає Україну.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що Нетаньягу прибуде до Києва 18 серпня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Бабиному Яру.

Востаннє Нетаньягу приїжджав до України під час своєї першої каденції на посаді прем'єр-міністра – у 1999 році.

17 вересня відбудуться перші в історії Ізраїлю повторні парламентські вибори.

За підсумками виборів в Кнесет, які відбулися 9 квітня, очолювана Нетаньягу партія «Лікуд» і новий центристський блок «Синьо-білі» отримали по 35 депутатських мандата (з 120). Однак з урахуванням попередніх коаліційних домовленостей між партіями і блоками на виборах в парламент Нетаньягу забезпечив собі підтримку 65 депутатів.

Основною проблемою, яка призвела до кризи, стала неможливість Нетаньягу домовитися з Авігдором Ліберманом – лідером партії «Наш дім – Ізраїль», за яку голосують переважно вихідці з країн колишнього СРСР. Нетаньягу відмовився підтримати пропозицію Лібермана виступити з законом, який дав би можливість призивати в армію ортодоксальних євреїв.