В Ізраїлі вперше призначені повторні вибори в парламент

Парламент Ізраїлю (Кнесет) ухвалив рішення про саморозпуск після того, як прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньягу вперше в історії країни не вдалося сформувати коаліцію у відведений термін – до вечора 29 травня. Нові, повторні вибори в Кнесет призначені на 17 вересня.

За саморозпуск проголосували 74 депутати, проти – 45. Затвердження закону про розпуск Кнесету блокувало можливість передачі повноважень з формування уряду главі опозиційного блоку «Синьо-білі» Бені Ганцу. Нетаньягу вже заявив, що його партія «Лікуд» виграє наступні вибори.

За підсумками виборів в Кнесет, які відбулися 9 квітня, очолювана Нетаньягу партія «Лікуд» і новий центристський блок «Синьо-білі» отримали по 35 депутатських мандата (з 120). Однак з урахуванням попередніх коаліційних домовленостей між партіями і блоками на виборах в парламент Нетаньягу забезпечив собі підтримку 65 депутатів.

Основною проблемою, яка призвела до кризи, стала неможливість Нетаньягу домовитися з Авігдором Ліберманом – лідером партії «Наш дім – Ізраїль», за яку голосують переважно вихідці з країн колишнього СРСР. Нетаньягу відмовився підтримати пропозицію Лібермана виступити з законом, який дав би можливість призивати в армію ортодоксальних євреїв.

Нетаньягу залишиться чинним прем’єр-міністром до голосування у вересні. У липні Нетаньягу поб’є рекорд тривалості роботи на посаді прем'єр-міністра. Він очолює уряд Ізраїлю з 2009 року. Нетаньягу утримує відносно високу популярність, незважаючи на відкрите проти нього кримінальне провадження. Ізраїльський прем’єр користується підтримкою адміністрації президента США Дональда Трампа, серед важливих зовнішньополітичних кроків якої – перенесення посольства США в Єрусалим і визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.