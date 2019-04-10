Партія Нетаньягу «Лікуд» перемагає на парламентських виборах в Ізраїлі

Майже повний підрахунок голосів виборців на парламентських виборах в Ізраїлі 9 квітня показав, що партія прем’єр-міністра «Лікуд» може сформувати праву коаліцію і залишити Біньяміна Нетаньягу в кріслі голови уряду на п’ятий термін.

Сайт Кнесету опублікував дані офіційного підрахунку понад 96% порахованих станом на 10 квітня голосів, і «Лікуд» та інші праві партії отримують від 65 до 67 місць в 120-місному законодавчому органі.

Очікується, що саме «Лікуд» матиме 38 місць в парламенті, а її суперник – партія «Синьо-білі» колишнього голови Генштабу Армії оборони Ізраїлю Бені Ганца – 35.

Тим часом, кілька невеликих націоналістичних партій, які обіцяли підтримати Нетаньягу, отримали достатньо місць, щоб гарантувати прем’єрові коаліцію з парламентською більшістю.

Раніше, коли було пораховано близько половини голосів, Нетаньягу оголосив про свою перемогу і сказав, що його результат є «досягненням» виборців. Він пообіцяв створити правий націоналістичний уряд.

Остаточні офіційні результати будуть пізніше упродовж дня.