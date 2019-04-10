Вибори в Ізраїлі: екзит-поли дали рівні шанси на перемогу Нетаньягу та його суперникові

Після закриття виборчих дільниць на парламентських виборах в Ізраїлі ввечері 9 квітня екзит-поли засвідчили, що різниця у голосах між партією прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу «Лікуд» і партією «Синьо-білі» його суперника, колишнього армійця Бені Ганца надто мала, щоб визначити потенційного переможця.

Кілька екзит-полів дали партії Нетаньягу незначну перевагу у формуванні коаліційного уряду. Втім екзит-поли, опубліковані після закінчення голосування, показують, що жодна з партій не отримає явної більшості в 120-місному Кнесеті.

Очікується, що сьогодні будуть оприлюднені офіційні результати виборів. Втім Нетаньягу вже оголосив про перемогу своєї партії на виборах, вказавши на значний відрив від партії Ганца.

Нинішній прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу претендує на п’ятий термін в уряді. Його виборча кампанія була затьмарена серією звинувачень в корупції.