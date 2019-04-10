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10 Квітень 2019, Київ 08:08
Новини | Міжнародні

Вибори в Ізраїлі: екзит-поли дали рівні шанси на перемогу Нетаньягу та його суперникові

Сьогодні мають бути оприлюднені офіційні результати виборів

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Після закриття виборчих дільниць на парламентських виборах в Ізраїлі ввечері 9 квітня екзит-поли засвідчили, що різниця у голосах між партією прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу «Лікуд» і партією «Синьо-білі» його суперника, колишнього армійця Бені Ганца надто мала, щоб визначити потенційного переможця.

Кілька екзит-полів дали партії Нетаньягу незначну перевагу у формуванні коаліційного уряду. Втім екзит-поли, опубліковані після закінчення голосування, показують, що жодна з партій не отримає явної більшості в 120-місному Кнесеті.

Агітаційні плакати із зображенням прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу (л) та його суперником Бені Ганцом
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Очікується, що сьогодні будуть оприлюднені офіційні результати виборів. Втім Нетаньягу вже оголосив про перемогу своєї партії на виборах, вказавши на значний відрив від партії Ганца.

Нинішній прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу претендує на п’ятий термін в уряді. Його виборча кампанія була затьмарена серією звинувачень в корупції.

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